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    Малкин пропустит минимум два месяца

    Хоккей Питтсбург Пингвинз НХЛ Прогнозы на НХЛ
    Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин не сможет играть как минимум два месяца.

    Евгений Малкин
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    Евгений Малкин

    Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на генерального менеджера команды Рона Хекстолла.

    Напомним, что 5 июня россиянин перенес операцию на правом колене.

    Малкин получил травму 16 марта в матче чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2), из-за чего пропустил в регулярке полтора месяца, а также первые две игры стартового раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2-4).

    В 33 матчах минувшего чемпионата он набрал 28 (8+20) очков, в 4 играх плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов.

    Контракт 34-летнего хоккеиста с «пингвинами» рассчитан до лета 2022 года.

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