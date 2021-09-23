Малкин пропустит минимум два месяца

Нападающий «Питтсбурга»не сможет играть как минимум два месяца.

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман со ссылкой на генерального менеджера команды Рона Хекстолла.

Напомним, что 5 июня россиянин перенес операцию на правом колене.

Малкин получил травму 16 марта в матче чемпионата НХЛ против «Бостона» (1:2), из-за чего пропустил в регулярке полтора месяца, а также первые две игры стартового раунда Кубка Стэнли против «Айлендерс» (2-4).

В 33 матчах минувшего чемпионата он набрал 28 (8+20) очков, в 4 играх плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов.

Контракт 34-летнего хоккеиста с «пингвинами» рассчитан до лета 2022 года.