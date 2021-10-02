«Адмирал» — «Торпедо»: счет матча 2:1, обзор голов

Никита Серебряков сделал 32 сейва Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла во Владивостоке, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 0:0, 2:1).
У победителей шайбы забросили Динар Хамидуллин (44 минута) и Артем Гареев (55).
В составе гостей отличился Теодор Леннстрем (48).
Для команды из Владивостока эта победа стала второй в сезоне.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Голы: Хамидуллин — 1 (Вл. Ушенин, Шулак), 43:48 — 1:0. Леннстрем — 4 (бол., Заар, Жафяров), 47:04 — 1:1. Гареев — 1 (Манукян), 54:44 — 2:1Вратари: Серебряков — Кочетков (57:50)Штраф: 10 — 6Броски: 28 (12+9+7) — 33 (9+12+12)
«Адмирал» занимает 11-е место в Восточной конференции (8 очков). «Торпедо» — девятое на Западе (12 очков).