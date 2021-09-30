ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Лионель МессиПобеда ПСЖ в Лиге чемпионов зависит от решения вопроса Месси
  • 18:41
    • Кофрие и Литвинов выйдут в старте «Спартака» на матч с «Наполи»
  • 15:27
    • Российский триатлонист Игорь Полянский дисквалифицирован на три года за ЭПО
  • 14:54
    • Назначены арбитры на матчи десятого тура РПЛ
  • 18:38
    • СМИ: Рангник может сменить Кумана в «Барселоне»
  • 17:28
    • Голкипер «Шерифа» Атанасиадис признан лучшим игроком 2-го тура Лиги чемпионов
    Все новости спорта

    «Амур» дома одержал волевую победу над «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Амур Торпедо Прогнозы на КХЛ
    Хабаровский «Амур» одержал домашнюю победу над «Торпедо» (4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

    «Амур»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Амур»

    В составе победителей шайбы на счету Владимира Бутузова (11) и Александра Горшкова, оформившего дубль (39, 46). Победу хозяевам во овертайме принес гол Артема Аляева (64).

    В составе команды Дэвида Немировски шайбы забросили Иван Чехович (2-я минута), Кенни Агостино (27) и Теодора Леннстрема (33).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Чехович — 2 (Михеев, Орлов), 1:26 — 0:1. Бутузов — 2 (бол., Горшков), 10:38 — 1:1. Агостино — 7 (Жафяров), 26:43 — 1:2. Леннстрем — 3 (бол., Жафяров), 32:51 — 1:3. Горшков — 1 (Кузнецов, Аляев), 38:12 — 2:3. Горшков — 2 (Бутузов, Васильев), 45:45 — 3:3. Аляев — 1 (бол.), 63:42 — 4:3Вратари: Аликин — ТихомировБроски: 30 (10+8+8+4) — 43 (11+16+13+3)Штраф: 6 — 10

    «Амур» набрал семь очков и поднялся на девятую строчка в турнирной таблице Восточной конференции. У «Торпедо» 12 очков и восьмое место на «Западе».

    В следующем матче хабаровчане дома встретятся с рижским «Динамо», а нижегородский клуб сыграет в гостях против «Адмирала». Обе игры состоятся 2 октября.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поможет ли «Наполи» опыт Спаллетти в матче со «Спартаком»?
  • «Наполи» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Сможет ли «Локомотив» забить в Риме?
  • «Лацио» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • Сможет ли «Заря» забить в матче с «Ромой»?
  • «Заря» — «Рома». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам ИгратьБонус до €100 для новых клиентов Играть$30 бонусом от легендарного букмекера
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.81
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Наполи — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Лацио — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Заря — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.34
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.96
  • Прогноз на матч Марсель — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Легия — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.29
  • Прогноз на матч Атлетик — Алавес
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие