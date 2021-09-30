«Амур» дома одержал волевую победу над «Торпедо»

Хабаровскийодержал домашнюю победу над(4:3 ОТ) в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы на счету Владимира Бутузова (11) и Александра Горшкова, оформившего дубль (39, 46). Победу хозяевам во овертайме принес гол Артема Аляева (64).

В составе команды Дэвида Немировски шайбы забросили Иван Чехович (2-я минута), Кенни Агостино (27) и Теодора Леннстрема (33).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Амур» (Хабаровск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:3 ОТ (1:1, 1:2, 1:0, 1:0) Голы: Чехович — 2 (Михеев, Орлов), 1:26 — 0:1. Бутузов — 2 (бол., Горшков), 10:38 — 1:1. Агостино — 7 (Жафяров), 26:43 — 1:2. Леннстрем — 3 (бол., Жафяров), 32:51 — 1:3. Горшков — 1 (Кузнецов, Аляев), 38:12 — 2:3. Горшков — 2 (Бутузов, Васильев), 45:45 — 3:3. Аляев — 1 (бол.), 63:42 — 4:3Вратари: Аликин — ТихомировБроски: 30 (10+8+8+4) — 43 (11+16+13+3)Штраф: 6 — 10

«Амур» набрал семь очков и поднялся на девятую строчка в турнирной таблице Восточной конференции. У «Торпедо» 12 очков и восьмое место на «Западе».

В следующем матче хабаровчане дома встретятся с рижским «Динамо», а нижегородский клуб сыграет в гостях против «Адмирала». Обе игры состоятся 2 октября.