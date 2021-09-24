Квартальнов: Тяжелая для «Ак Барса» игра, ее сломали удаления

Главный тренер «Ак Барса»прокомментировал победу над(2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Два очка, тяжелая для нас игра. Ее сломали удаления, кто-то играл, кто-то не играл. Кто-то переиграл, а кто-то вообще был сухой.

Здесь тяжело что-то говорить, такие удаления… Честно говоря, пока не понимаю, не могу понять правила. Трактуют совершенно по-разному.

С какой-то командой смотришь — ничего не было, тут смотришь — все есть. Голова кругом идет.

Надо как-то дать поиграть. Это была ключевая проблема сегодня. Какие-то удаления, конечно, были.

Мы обращаемся в департамент судейства КХЛ, указываем на нарушения, нам говорят, что их не было. Потом смотрим какие-то вещи, немного раздвоение идет.

Должна быть какая-то одна линия. Есть кое-какие моменты, но я думаю, что мы тоже наиграли на какие-то удаления. Можно сказать, что с натяжкой они, наверное, были.

Были, не были — не знаю, но очень-очень слабые удаления. Их надо натягивать, такой момент. Но и мы удаления сто процентов наиграли.

Что касается большинства, его было не очень много — одно-полтора. Здорово разыграли. В каждой игре есть моменты, надо только поставить точку, забить. Сегодня это получилось.

Мы очень мало забиваем, есть моменты, надо их реализовывать. Тут есть над чем поработать», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.