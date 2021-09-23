Брагин — о поражении от «Салавата»: После игры состоялся серьезный разговор с ребятами

Главный тренер СКАпрокомментировал результат домашнего матча с(2:4) в регулярном чемпионате КХЛ.

«В первую очередь хотел бы извиниться перед болельщиками за эти 50 минут. Команда играла последние 10 минут.

Серьезный разговор после игры был в раздевалке. Надеюсь, что такого больше не повторится. Противник сыграл от ножа, реализовал большинство.

С большим уважением к сопернику мы играли, а так нельзя против таких команд. Чтобы выигрывать подобные матчи, нужно самим играть от ножа и меньше пространства давать, тем более Уфе», — сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

СКА имеет в активе 12 очков и занимает 4-е место на Западной конференции.

25 сентября коллектив Валерия Брагина отправится в Минск на игру с местным «Динамо».