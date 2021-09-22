«Йокерит» выиграл у «Торпедо» в гостевом матче КХЛ

обыгралв выездном матче регулярного сезона КХЛ.

Шайбы у гостей на счету таких игроков как Петтери Линдбом, Джон Норман, Брайан О'Нилл и Ииро Пакаринен. Кенни Агостино и Егор Мартынов отличились у хозяев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3) Голы: Агостино — 3, 3:19 — 1:0. Линдбом — 1 (Кивисте, Турунен), 17:35 — 1:1. Норман — 2 (бол., О`Нилл, Шредер), 46:06 — 1:2. Мартынов — 2, 48:29 — 2:2. О`Нилл — 2 (Линдбом, Хольм), 59:29 — 2:3. Пакаринен — 6 (п.в.), 59:57 — 2:4Вратари: Тихомиров — ЛиндбекШтраф: 10 — 29Броски: 25 (6+9+10) — 33 (11+5+17)

«Йокерит» набрал 16 очков и вышел на 1 место в таблице Западной конференции. «Торпедо» имеет 7 очков и идет на 10 месте.