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    «Йокерит» выиграл у «Торпедо» в гостевом матче КХЛ

    Хоккей КХЛ Йокерит Торпедо Прогнозы на КХЛ
    «Йокерит» обыграл «Торпедо» в выездном матче регулярного сезона КХЛ.

    Игроки «Йокерита»
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    Шайбы у гостей на счету таких игроков как Петтери Линдбом, Джон Норман, Брайан О'Нилл и Ииро Пакаринен. Кенни Агостино и Егор Мартынов отличились у хозяев.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Йокерит» (Хельсинки) — 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)
    Голы: Агостино — 3, 3:19 — 1:0. Линдбом — 1 (Кивисте, Турунен), 17:35 — 1:1. Норман — 2 (бол., О`Нилл, Шредер), 46:06 — 1:2. Мартынов — 2, 48:29 — 2:2. О`Нилл — 2 (Линдбом, Хольм), 59:29 — 2:3. Пакаринен — 6 (п.в.), 59:57 — 2:4Вратари: Тихомиров — ЛиндбекШтраф: 10 — 29Броски: 25 (6+9+10) — 33 (11+5+17)

    «Йокерит» набрал 16 очков и вышел на 1 место в таблице Западной конференции. «Торпедо» имеет 7 очков и идет на 10 месте.

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