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    «Амур» объявил о назначении Кравеца старшим тренером

    Хоккей Амур КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Хабаровский «Амур» объявил о назначении Михаила Кравеца старшим тренером команды.

    Михаил Кравец
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    Михаил Кравец

    «Хоккейный клуб "Амур" прекратил трудовые отношения с помощниками главного тренера. По соглашению сторон расторгнуты контракты с Игорем Петровым и Александром Завьяловым.

    Клуб благодарит Игоря Зиноновича и Александра Васильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

    Старшим тренером команды назначен Михаил Кравец.

    Должность помощника главного тренера занял Александр Прокопьев», — сообщает пресс-служба клуба.

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