«Амур» объявил о назначении Кравеца старшим тренером

Михаил Кравец Фото: globallookpress.com
«Хоккейный клуб "Амур" прекратил трудовые отношения с помощниками главного тренера. По соглашению сторон расторгнуты контракты с Игорем Петровым и Александром Завьяловым.
Клуб благодарит Игоря Зиноновича и Александра Васильевича за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.
Старшим тренером команды назначен Михаил Кравец.
Должность помощника главного тренера занял Александр Прокопьев», — сообщает пресс-служба клуба.
«Амур» в текущем сезоне регулярного чемпионата КХЛ одержал всего одну победу в семи матчах и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции.