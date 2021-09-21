«Барыс» — ЦСКА: счет матча 1:2 ОТ, обзор голов

Фрагмент матча Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0).
Хозяева вышли вперед на 12-й минуте, когда точный бросок нанес Никита Михайлис.
«Армейцы» отыгрались на 55-й минуте усилиями Константина Окулова. На третьей минуте овертайма Окулов оформил дубль и принес своей команде победу.
Ранее в этом сезоне ЦСКА встречался с «Барысом» в Москве, где проиграл со счетом 3:6.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Барыс» (Нур-Султан) — ЦСКА (Москва) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)
Голы: Михайлис — 3 (бол., Старченко, Дитц), 11:32 — 1:0. Окулов — 3, 54:35 — 1:1. Окулов — 4 (Нестеров), 63:00 — 1:2Вратари: Ортио — РейдеборнШтраф: 2 — 6Броски: 39 (10+18+10+1) — 24 (8+4+8+4)
ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции (14 очков), «Барыс» идет восьмым на Востоке (6 очков).