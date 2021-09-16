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    «Йокерит» по буллитам одолел «Торпедо»

    Хоккей КХЛ Торпедо Йокерит Прогнозы на КХЛ
    Финский «Йокерит» одержал победу по буллитам над нижегородским «Торпедо» (5:4 ПБ) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Йокерит»
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    «Йокерит»

    В составе хозяев дубль в основное время оформил Джордан Шрёдер (40-я и 42-я минуты), еще по шайбе забросили Ииро Пакаринен (12) и Никлас Йенсен (14).

    За гостей отличились Сергей Гончарук (23), Артём Михеев (34), Теодор Леннстрём (36) и Михаил Орлов (59).

    Победный бросок в серии буллитов исполнил Ессе Йоэнсуу.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Йокерит» (Хельсинки) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 5:4 Б (2:0, 1:3, 1:1, 0:0, 1:0)
    Голы: Пакаринен — 5 (Юнттила, Линдбом), 11:03 — 1:0. Йенсен — 1 (бол., Шредер), 13:38 — 2:0. Гончарук — 1, 22:49 — 2:1. Михеев — 1 (Варнаков, Орлов), 33:41 — 2:2. Леннстрем — 2 (Заар), 35:47 — 2:3. Шредер — 1 (бол., Бьернинен, О`Нилл), 39:39 — 3:3. Шредер — 2 (Хянникяйнен), 41:52 — 4:3. Орлов — 1 (Леннстрем, Гривик), 58:42 — 4:4Победный буллит: ЙоэнсууВратари: Ювонен — КочетковБроски: 35 (10+10+12+3) — 35 (8+12+12+3)Штраф: 19 — 14

    «Йокерит» набрал 10 очков и занимает 3-ю позицию на Западе. «Торпедо» с 6 очками опустился на 8-ю строчку.

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