«Куньлунь» — «Автомобилист»: счет матча 1:5, обзор голов

Хоккеисты «Автомобилиста» Фото: globallookpress.com
В составе победителей отличились Александр Щемеров (11 минута), Стефан Да Коста (24), Шейн Принс (44), Дмитрий Жукенов (47) и Данил Романцев (60).
Проигравшие ответили точным броском Люка Локхарта (15).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Куньлунь» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы: Щемеров — 1 (Бочаров), 10:17 — 0:1. Локхарт — 3 (бол., Николлс), 14:51 — 1:1. Да Коста — 4 (бол., Блэкер, Спунер), 23:19 — 1:2. Принс — 1 (Спунер), 43:20 — 1:3. Жукенов — 1 (Хрипунов, Трямкин), 46:10 — 1:4. Романцев — 2 (п.в., Принс, Куликов), 59:18 — 1:5Нереализованный буллит: Вонг (Куньлунь), 26:40 (вратарь)Вратари: Лазушин (56:45 — 59:18) — ШикинШтраф: 6 — 12Броски: 34 (8+12+14) — 39 (13+13+13)
В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место (8 очков), а «Куньлунь» — девятое (4 очка).