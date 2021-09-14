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    «Автомобилист» отправил пять шайб в ворота «Куньлуня»

    «Куньлунь» — «Автомобилист»: счет матча 1:5, обзор голов

    Хоккей КХЛ Куньлунь Ред Стар Автомобилист Прогнозы на КХЛ
    «Автомобилист» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ обыграл «Куньлунь» — 5:1 (1:1, 1:0, 3:0).

    Хоккеисты «Автомобилиста»
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    В составе победителей отличились Александр Щемеров (11 минута), Стефан Да Коста (24), Шейн Принс (44), Дмитрий Жукенов (47) и Данил Романцев (60).

    Проигравшие ответили точным броском Люка Локхарта (15).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
    Голы: Щемеров — 1 (Бочаров), 10:17 — 0:1. Локхарт — 3 (бол., Николлс), 14:51 — 1:1. Да Коста — 4 (бол., Блэкер, Спунер), 23:19 — 1:2. Принс — 1 (Спунер), 43:20 — 1:3. Жукенов — 1 (Хрипунов, Трямкин), 46:10 — 1:4. Романцев — 2 (п.в., Принс, Куликов), 59:18 — 1:5Нереализованный буллит: Вонг (Куньлунь), 26:40 (вратарь)Вратари: Лазушин (56:45 — 59:18) — ШикинШтраф: 6 — 12Броски: 34 (8+12+14) — 39 (13+13+13)

    В турнирной таблице Восточной конференции «Автомобилист» занимает четвертое место (8 очков), а «Куньлунь» — девятое (4 очка).

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