«Динамо» Рига — «Локомотив»: счет матча 0:4, обзор голов

одержал победу надв выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча, которая прошла в Риге, завершилась со счетом 4:0 (4:0, 0:0, 0:0) в пользу гостей.

В составе «железнодорожников» отличились Артур Каюмов (4 минута), Денис Алексеев (5), Георгий Иванов (6) и Павел Красковский (18).

«Сухарь» на свой счет записал голкипер гостей Эдди Паскуале.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Динамо» (Рига) — «Локомотив» (Ярославль) — 0:4 (0:4, 0:0, 0:0) Голы: Каюмов — 1 (Шалунов, Аверин), 3:41 — 0:1. Алексеев — 2 (Буше, Красковский), 4:15 — 0:2. Иванов — 1 (бол., Буше, Рафиков), 5:53 — 0:3. Красковский — 2 (бол., Буше, Рафиков), 17:07 — 0:4Вратари: Маховский (Маттссон, 5:53) — ПаскуалеШтраф: 10 — 10Броски: 24 (7+8+9) — 31 (12+11+8)

Для «Локо» это вторая победа в сезоне, добытая после трех подряд поражений. На счету рижан одна победа и четыре поражения.