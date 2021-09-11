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    «Спартак» нанес поражение «Барысу»

    «Барыс» — «Спартак»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей КХЛ Барыс Спартак Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» одержал победу над казахстанским «Барысом» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 2:1, 1:0) в пользу гостей.

    У победителей отличились Александр Никишин (16 минута), Александр Хохлачев (32), Андрей Локтионов (35) и Эмиль Петтерссон (55).

    В составе хозяев шайбу забросил Аркадий Шестаков (33).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Нур-Султан) — «Спартак» (Москва) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Никишин — 1 (Вишневский, Кугрышев), 15:11 — 0:1. Хохлачев — 3 (Никишин), 31:22 — 0:2. Шестаков — 2 (Михайлис, Орехов), 32:42 — 1:2. Локтионов — 3 (Кугрышев, Хохлачев), 34:07 — 1:3. Петтерссон — 4 (Лехтеря, Широков), 54:00 — 1:4Вратари: Ортио — КрасиковШтраф: 2 — 2Броски: 21 (5+6+10) — 19 (8+7+4)

    «Спартак» лидирует в Западной конференции (4 победы, 1 поражение), «Барыс» идет 11-м на Востоке (1 победа, 3 поражения).

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