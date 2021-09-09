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    «Торпедо» одержало победу над «Сочи»

    «Торпедо» — «Сочи»: счет матча 2:1, обзор голов

    Хоккей КХЛ Торпедо Сочи Куньлунь Ред Стар Йокерит Прогнозы на КХЛ
    «Торпедо» одержало победу над «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

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    Фрагмент матча

    Встреча, которая прошла в Нижнем Новгороде, завершилась со счетом 2:1 (0:1, 2:0, 0:0).

    У победителей отличились Марек Гривик (26 минута) и Зият Пайгин (37).

    Точный бросок в составе проигравшей команды нанес Амир Гараев (17).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)
    Голы: Гараев — 1 (Бабенко, Жабреев), 16:33 — 0:1. Гривик — 1 (Заар, Леннстрем), 25:45 — 1:1. Пайгин — 1 (бол., Миле, Чехович), 36:53 — 2:1Вратари: Тихомиров — Хелльберг (58:53)Штраф: 6 — 8Броски: 27 (13+9+5) — 30 (11+7+12)

    Теперь на счету обеих команд по две победы и два поражения.

    В параллельном матче «Куньлунь» у себя дома проиграл «Йокериту» — 5:6 (1:1, 2:4, 2:1).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Куньлунь» (Пекин) — «Йокерит» (Хельсинки) — 5:6 (1:1, 2:4, 2:1)
    Голы: Кейн — 1, 4:03 — 1:0. Анттила — 2 (мен.), 9:14 — 1:1. Хольм — 1 (Юнттила), 20:16 — 1:2. Сквайрз — 1 (мен.), 21:08 — 2:2. Коссила — 3 (Лескинен, Скленичка), 23:51 — 2:3. Уэрек — 2 (бол., Спроул, Йип), 27:48 — 3:3. Хольм — 2 (О`Нилл, Линдбом), 34:14 — 3:4. Турунен — 1 (Лескинен, Грант), 39:00 — 3:5. С. Фу — 3 (бол., Фрэм, Николлс), 54:08 — 4:5. Хянникяйнен — 1 (бол., Пакаринен, Коссила), 55:41 — 4:6. Йип — 3 (Вонг), 58:37 — 5:6Вратари: Смит (Лазушин, 40:00, 58:19 — 58:37, 58:52 — 59:09, 59:21) — ЮвоненШтраф: 10 — 10Броски: 35 (5+13+17) — 42 (14+18+10)

    Обе команды на старте сезона одержали по две победы в четырех встречах.

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