«Металлург» — «Салават Юлаев»: счет матча 2:7, обзор голов

Даниил Башкиров Фото: КХЛ
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась со счетом 7:2 (1:0, 2:0, 4:2).
У победителей отличились Николай Кулемин (7 минута), Алексей Пустозеров (26), Артем Пименов (35), Даниил Башкиров (45), Теэму Хартикайнен (52), Маркус Гранлунд (54) и Александр Кадейкин (60).
В составе проигравших отличились Никита Коростелев (45) и Брендан Лайпсик (48).
Для уфимской команды это третья победа подряд. На счету «Магнитки» две победы и одно поражение.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:7 (0:1, 0:2, 2:4)
Голы: Кулемин — 4 (Коледов, Науменков), 6:37 — 0:1. Пустозеров — 1 (Башкиров), 25:24 — 0:2. Пименов — 1 (Башкиров), 34:59 — 0:3. Башкиров — 1 (мен.), 44:27 — 0:4. Коростелев — 1 (бол., Хультстрем, Карпов), 44:56 — 1:4. Лайпсик — 1 (бол., Кошелев, Яковлев), 47:16 — 2:4. Хартикайнен — 2 (Гранлунд, Маннинен), 51:38 — 2:5. Гранлунд — 1, 53:52 — 2:6. Кадейкин — 2 (Кулемин, Шмелев), 59:02 — 2:7Вратари: Кошечкин — ШарыченковШтраф: 22 — 19Броски: 25 (8+11+6) — 32 (13+8+11)
В следующем туре «Салават» примет «Спартак», а «Металлург» — «Адмирал».