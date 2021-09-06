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    КХЛ назвала лучших игроков первой недели

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    Специальная комиссия КХЛ назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата.

    Вадим Шипачев
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    Вадим Шипачев

    Лучшим вратарем в третий раз в карьере был признан Иван Бочаров («Динамо» Москва), одержавший две победы в двух матчах недели. По воротам Бочарова был нанесен 41 бросок (в среднем 20,5 за игру), из которых он отразил 97,56%. Коэффициент надёжности (среднее количество шайб, пропущенных за 60 игровых минут) составил 0,50. В матче с «Сибирью» (4:0) Бочаров сыграл на ноль.

    Лучшим защитником впервые в карьере был признан Янис Якс (ХК «Сочи»), набравший в двух победных матчах своей команды 3 (1+2) очка. Защитник не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1». Латвийский защитник нанес три броска по воротам соперника, совершил один силовой прием, заблокировал один бросок и один раз на нем нарушали правила. В матче с «Витязем» Якс забросил победную шайбу своей команды в овертайме.

    Лучшим нападающим в пятый раз в карьере был признан Вадим Шипачев («Динамо» Москва), одержавший с командой две победы в двух матчах и набравший 4 (4+0) очка. В каждом из матчей недели Шипачев оформил дубль, а одна из его шайба обязательно становилась победной. Нападающий завершил неделю с показателем полезности «+1», всего он нанес пять бросков и совершил два силовых приема.

    Лучшим новичком впервые в карьере был признан Марат Хуснутдинов (СКА), одержавший с командой две победы в двух матчах и набравший 3 (1+2) очка. Хуснутдинов не завершил ни один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+2». В матче с «Локомотивом» нападающий забросил свою первую шайбу в КХЛ, среднее игровое время составило 17 минут и 21 секунду, на его счету также три броска и два заблокированных броска, сообщает пресс-служба КХЛ.

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