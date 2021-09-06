ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Сборные Бразилии и Аргентины успели сыграть лишь несколько минутЮжноамериканский бардак. Кто виноват в срыве матча Бразилия — Аргентина
  • 18:50
    • «Локомотив» объявил заявку на Лигу Европы
  • 16:55
    • Головин пропустит матч против Мальты
  • 21:48
    • ЦСКА разгромил «Сочи», забросив 4 шайбы
  • 19:26
    • Влашич и Крал выбрали игровые номера в «Вест Хэме»
  • 16:45
    • Лукаку пропустит матч с Белоруссией
    Все новости спорта

    ЦСКА разгромил «Сочи», забросив 4 шайбы

    Хоккей КХЛ ЦСКА Сочи Авангард Амур Прогнозы на КХЛ
    В поединке регулярного сезона КХЛ ЦСКА на выезде переиграл «Сочи» со счетом 4:1.

    Игроки ЦСКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Игроки ЦСКА

    Самым результативным в составе победителей стал Сергей Плотников, на счету которого одна заброшенная шайба и две результативные передачи.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0)
    Голы: Плотников — 1 (Окулов), 1:38 — 0:1. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 3:17 — 0:2. Окулов — 1 (Плотников), 4:31 — 0:3. Руденков — 1 (Гараев), 25:02 — 1:3. Дальбек — 1 (Окулов, Соркин), 33:30 — 1:4Вратари: Третьяк — ФедотовШтраф: 2 — 4Броски: 26 (11+7+8) — 22 (11+6+5)

    ЦСКА выиграл второй раз подряд и занимает четвертое место на Западе. У «Сочи» прервалась двухматчевая победная серия.

    В другом поединке «Авангард» обыграл «Амур» после шайбы, заброшенной в овертайме.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0)
    Голы: Каски — 1 (Найт, Береглазов), 0:25 — 1:0. Терещенко — 1 (бол., Галузин), 25:33 — 1:1. Томашек — 2 (бол., Бутузов), 28:18 — 1:2. Каски — 2 (Паре, Береглазов), 50:15 — 2:2. Прохоркин — 1 (Береглазов), 61:15 — 3:2Вратари: Грубец — АликинШтраф: 14 — 12Броски: 52 (17+12+22+1) — 24 (5+13+5+1)

    Основное время завершилось со счетом 2:2. Победную шайбу в дополнительное время забросил Николай Прохоркин. Также дубль в составе «ястребов» сделал Оливер Каски.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сколько голов отправит Россия в ворота Мальты?
  • Россия — Мальта. Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Снова программа минимум?
  • Хорватия — Словения. Прогноз и ставки
  • 1.73
    •
  • Голландцы с турками вновь устроят перестрелку?
  • Нидерланды — Турция. Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.19
  • Экспресс дня 7 сентября
  • Завтра в 21:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Россия — Мальта
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Хорватия — Словения
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Нидерланды — Турция
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.50
  • Прогноз на матч Азербайджан — Португалия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Торпедо — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Локомотив — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Словакия — Кипр
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротур
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие