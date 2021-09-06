ЦСКА разгромил «Сочи», забросив 4 шайбы

В поединке регулярного сезона КХЛна выезде переигралсо счетом 4:1.

Самым результативным в составе победителей стал Сергей Плотников, на счету которого одна заброшенная шайба и две результативные передачи.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Сочи» (Сочи) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:3, 1:1, 0:0) Голы: Плотников — 1 (Окулов), 1:38 — 0:1. Григоренко — 2 (бол., Плотников, Нестеров), 3:17 — 0:2. Окулов — 1 (Плотников), 4:31 — 0:3. Руденков — 1 (Гараев), 25:02 — 1:3. Дальбек — 1 (Окулов, Соркин), 33:30 — 1:4Вратари: Третьяк — ФедотовШтраф: 2 — 4Броски: 26 (11+7+8) — 22 (11+6+5)

ЦСКА выиграл второй раз подряд и занимает четвертое место на Западе. У «Сочи» прервалась двухматчевая победная серия.

В другом поединке «Авангард» обыграл «Амур» после шайбы, заброшенной в овертайме.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:2 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Каски — 1 (Найт, Береглазов), 0:25 — 1:0. Терещенко — 1 (бол., Галузин), 25:33 — 1:1. Томашек — 2 (бол., Бутузов), 28:18 — 1:2. Каски — 2 (Паре, Береглазов), 50:15 — 2:2. Прохоркин — 1 (Береглазов), 61:15 — 3:2Вратари: Грубец — АликинШтраф: 14 — 12Броски: 52 (17+12+22+1) — 24 (5+13+5+1)

Основное время завершилось со счетом 2:2. Победную шайбу в дополнительное время забросил Николай Прохоркин. Также дубль в составе «ястребов» сделал Оливер Каски.