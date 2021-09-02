«Ак Барс» всухую победил «Йокерит»

В первом матче нового сезона КХЛдома разгромилсо счетом 3:0.

Две шайбы казанцы забросили в первом периоде. Авторами голов стали Кирилл Панюков и Джордан Уил. Никита Дыняк стал автором третьей шайбы.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0) Голы: Панюков — 1 (Уил, Рукавишников), 7:08 — 1:0. Уил — 1 (мен., Журавлев), 18:42 — 2:0. Дыняк — 1 (Бурмистров, Лукоянов), 34:39 — 3:0Вратари: Бобков — ЛиндбекШтраф: 12 — 6Броски: 18 (8+6+4) — 22 (7+9+6)

«Ак Барс» в следующем матче сыграет в Казани против «Куньлунь Ред Стар», а «Йокерит» опять ждет выезд, но уже в матче с «Нефтехимиком».