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    «Ак Барс» всухую победил «Йокерит»

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    В первом матче нового сезона КХЛ «Ак Барс» дома разгромил «Йокерит» со счетом 3:0.

    Ринат Валиев
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    Ринат Валиев

    Две шайбы казанцы забросили в первом периоде. Авторами голов стали Кирилл Панюков и Джордан Уил. Никита Дыняк стал автором третьей шайбы.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Ак Барс» (Казань) — «Йокерит» (Хельсинки) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
    Голы: Панюков — 1 (Уил, Рукавишников), 7:08 — 1:0. Уил — 1 (мен., Журавлев), 18:42 — 2:0. Дыняк — 1 (Бурмистров, Лукоянов), 34:39 — 3:0Вратари: Бобков — ЛиндбекШтраф: 12 — 6Броски: 18 (8+6+4) — 22 (7+9+6)

    «Ак Барс» в следующем матче сыграет в Казани против «Куньлунь Ред Стар», а «Йокерит» опять ждет выезд, но уже в матче с «Нефтехимиком».

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