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    Сборная США разгромила Словакию и вышла в полуфинал ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная США
    Сборная США победила команду Словакии (6:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

    США — Словакия
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    США — Словакия

    В составе победителей дубли на свой счет записали Колин Блэкуэлл (16-я и 37-я минуты) и Конор Гарланд (20, 59), еще по одной шайбе забросили Брайан Бойл (14) и Александр Хмелевский (56).

    Словаки ответили голом в исполнении Петера Цегларика (33).

    Чемпионат мира. 1/4 финала
    США — Словакия — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0)
    Голы: Бойл — 2, 13:08 — 1:0. Блэкуэлл — 2 (Лабанк, Робинсон), 15:25 — 2:0. Гарлэнд — 4 (Мур, Джонс), 19:30 — 3:0. Цегларик — 5 (Лантоши), 32:12 — 3:1. Блэкуэлл — 3 (Робинсон, Лабанк), 36:50 — 4:1. Хмелевски — 1 (Воланин), 45:15 — 5:1. Гарлэнд — 5 (Воланин, Мур), 58:45 — 6:1Вратари: Петерсен — ГускаБроски: 33 (16+10+7) — 28 (7+12+9)Штраф: 6 — 6

    Своего соперника по полуфиналу США узнают по окончании всех четвертьфинальных встреч. Напомним, что в полуфинал также вышла сборная Германии, а в остальных парах играют Россия — Канада и Финляндия — Чехия.

    Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

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