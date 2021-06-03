Сборная США разгромила Словакию и вышла в полуфинал ЧМ-2021

победила(6:1) в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей дубли на свой счет записали Колин Блэкуэлл (16-я и 37-я минуты) и Конор Гарланд (20, 59), еще по одной шайбе забросили Брайан Бойл (14) и Александр Хмелевский (56).

Словаки ответили голом в исполнении Петера Цегларика (33).

Чемпионат мира. 1/4 финала США — Словакия — 6:1 (3:0, 1:1, 2:0) Голы: Бойл — 2, 13:08 — 1:0. Блэкуэлл — 2 (Лабанк, Робинсон), 15:25 — 2:0. Гарлэнд — 4 (Мур, Джонс), 19:30 — 3:0. Цегларик — 5 (Лантоши), 32:12 — 3:1. Блэкуэлл — 3 (Робинсон, Лабанк), 36:50 — 4:1. Хмелевски — 1 (Воланин), 45:15 — 5:1. Гарлэнд — 5 (Воланин, Мур), 58:45 — 6:1Вратари: Петерсен — ГускаБроски: 33 (16+10+7) — 28 (7+12+9)Штраф: 6 — 6

Своего соперника по полуфиналу США узнают по окончании всех четвертьфинальных встреч. Напомним, что в полуфинал также вышла сборная Германии, а в остальных парах играют Россия — Канада и Финляндия — Чехия.

Чемпионат мира проходит в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.