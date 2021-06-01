Чехия забросила семь шайб Словакии на ЧМ-2021

победила(7:3) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей отличились Филип Задина, Михаэль Шпачек, Лукаш Радил, Либор Шулак, Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Гайек.

За словаков голы на свой счет записали Матуш Сукель, Мартин Бучко и Кристиан Поспишил.

Чемпионат мира. Группа А Словакия — Чехия — 3:7 (0:2, 1:2, 2:3) Голы: Задина — 2 (Хайек, Моравчик), 0:29 — 0:1. Шпачек — 1 (Задина), 15:04 — 0:2. Радил — 1 (Шустр, Шулак), 22:49 — 0:3. Сукель — 1 (Фашко-Рудаш), 26:53 — 1:3. Шулак — 3 (бол., Шпачек), 39:49 — 1:4. Странски — 1, 43:31 — 1:5. Блумел — 1 (Странски, Моравчик), 45:47 — 1:6. Бучко — 1 (Холешински, Буц), 48:45 — 2:6. Поспишил — 3 (Цегларик, Гахулинец), 58:57 — 3:6. Хайек — 1 (п.в.), 59:43 — 3:7Вратари: Гудачек (Гуска, 40:00, 59:26 — 59:43) — ВиллБроски: 25 (8+10+7) — 28 (9+10+9)Штраф: 6 — 6

Чехия вышла на третье место в группе А, набрав 13 очков, и обошла словаков, которые опустились на 4-ю строчку. Обе команды вышли в плей-офф.

Словакия в четвертьфинале турнира сыграет со сборной США, соперниками чехов станут хоккеисты из Финляндии.