Евро-2020ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола и Томас ТухельФиниш сезона 2020/21. Что ждет «Челси», «МанСити» и УЕФА?
  • 18:35
    • Василевский включен в список претендентов на «Везина Трофи»
  • 18:29
    • Чехия забросила семь шайб Словакии на ЧМ-2021
  • 18:20
    • Сборная США выиграла группу B на ЧМ-2021
  • 18:00
    • Рублев прекратил борьбу на «Ролан Гаррос»
  • 17:20
    • «Валенсия» может продать Черышева
    Все новости спорта

    Чехия забросила семь шайб Словакии на ЧМ-2021

    Хоккей Чемпионат мира по хоккею-2021 Сборная Чехии Сборная Словакии
    Сборная Чехии победила команду Словакии (7:3) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

    Чехия — Словакия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Чехия — Словакия

    В составе победителей отличились Филип Задина, Михаэль Шпачек, Лукаш Радил, Либор Шулак, Матей Странски, Матей Блюмель и Либор Гайек.

    За словаков голы на свой счет записали Матуш Сукель, Мартин Бучко и Кристиан Поспишил.

    Чемпионат мира. Группа А
    Словакия — Чехия — 3:7 (0:2, 1:2, 2:3)
    Голы: Задина — 2 (Хайек, Моравчик), 0:29 — 0:1. Шпачек — 1 (Задина), 15:04 — 0:2. Радил — 1 (Шустр, Шулак), 22:49 — 0:3. Сукель — 1 (Фашко-Рудаш), 26:53 — 1:3. Шулак — 3 (бол., Шпачек), 39:49 — 1:4. Странски — 1, 43:31 — 1:5. Блумел — 1 (Странски, Моравчик), 45:47 — 1:6. Бучко — 1 (Холешински, Буц), 48:45 — 2:6. Поспишил — 3 (Цегларик, Гахулинец), 58:57 — 3:6. Хайек — 1 (п.в.), 59:43 — 3:7Вратари: Гудачек (Гуска, 40:00, 59:26 — 59:43) — ВиллБроски: 25 (8+10+7) — 28 (9+10+9)Штраф: 6 — 6

    Чехия вышла на третье место в группе А, набрав 13 очков, и обошла словаков, которые опустились на 4-ю строчку. Обе команды вышли в плей-офф.

    Словакия в четвертьфинале турнира сыграет со сборной США, соперниками чехов станут хоккеисты из Финляндии.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Устоит ли сборная Россия против Левандовского?
  • Польша — Россия. Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • Сможет ли Россия разгромить белорусов?
  • Россия — Белоруссия. Прогноз и ставки
  • 1.84
    •
  • Выиграет ли Хорватия первый товарищеский матч перед Евро-2020?
  • Хорватия — Армения. Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьБонус до $100 новым игрокам ИгратьБонус до €100 к первой ставке
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.30
  • Экспресс дня 1 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Польша — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.84
  • Прогноз на матч Россия — Белоруссия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:15
    •  1.77
  • Прогноз на матч Хорватия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Франция — Уэльс
  • Футбол
  • Завтра в 22:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Колорадо — Вегас
  • Хоккей
  • Послезавтра в 05:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Виннипег — Монреаль
  • Хоккей
  • Послезавтра в 02:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Румыния — Грузия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.31
  • Прогноз на матч Нидерланды — Шотландия
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Евро-2020 Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    ЧМ-2021КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие