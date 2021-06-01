Германия обыграла Латвию и вышла в плей-офф ЧМ

победила(2:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею, который проходит в Риге.

В составе победителей шайбы забросили Джон-Джейсон Петерка и Марсель Небельс.

За латвийскую команду отличился Родриго Аболс.

Чемпионат мира. Группа В Германия — Латвия — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Петерка — 1 (Зайдер), 3:16 — 1:0. Небельс — 3 (Пфедерль, Райхель), 6:40 — 2:0. Аболс — 1 (Балинскис), 25:55 — 2:1Вратари: Нидербергер — Калниньш (58:16)Броски: 21 (11+5+5) — 24 (8+9+7)Штраф: 8 — 4

Германия набрала 12 очков, заняла третье место в группе В и завоевала путевку в плей-офф.

Хозяйка ЧМ — команда Латвии завершила выступление на турнире, заняв 6-е место.