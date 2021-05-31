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    Лидер «Динамо» продолжит карьеру в НХЛ

    Хоккей Динамо КХЛ НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Нападающий Дмитрий Яшкин не будет продлевать контракт с московским «Динамо». Хоккеист продолжит карьеру в НХЛ.

    Дмитрий Яшкин
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    Дмитрий Яшкин

    Об этом сообщил генеральный директор «Динамо» Евгений Кровопусков.

    «Дмитрий Яшкин решил принять предложение из НХЛ, которое его устроило. Между клубом и игроком существовали определенные договоренности, которые мы выполнили.

    Дима на протяжении двух сезонов радовал болельщиков яркой игрой. Он преуспевал как в нападении, так и в защите.

    Подписывая два года назад контракт с Яшкиным, мы понимали, что в КХЛ едет большая звезда и новое лицо лиги. И в случае удачного выступления нам придется пойти игроку навстречу.

    Хочу от себя лично и от всего хоккейного клуба "Динамо" поблагодарить Дмитрия Яшкина за все, что он сделал для "Динамо" в течение этих двух сезонов, и пожелать удачи за океаном. Также могу сказать, что в нашем клубе двери для Димы всегда открыты», — приводит слова Кровопускова пресс-служба столичного клуба.

    Яшкин выступал за «Динамо» в августа 2019 года. В составе бело-голубых он провел 133 матчей в КХЛ и набрал 137 (77+60) очков.

    Ранее «Динамо» продлило контракт с Вадимом Шипачевым. Кроме того, сообщалось, что в следующем сезоне за бело-голубых будет выступать Вячеслав Войнов.

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