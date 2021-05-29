Задоров: Поменяли систему, действовали не так агрессивно

Защитник сборной Россиипрокомментировал победу над Швейцарией (4:1) в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею.

«Со словаками матч был тяжелее. Полностью выполнили установку тренера, сыграли почти без ошибок.

Во втором и третьем периодах мы доминировали. В первом этого было поменьше, мы их чуть-чуть сдерживали.

Когда все правильно играют, впятером возвращаются в защиту, впятером — в нападение, полностью выполняется система, швейцарцам тяжело входить в зону. Они не любят вбрасывать, идти на форчек, бить.

Поменяли систему, не так агрессивно действовали как в предыдущих играх. На первый план выходит то, что вся игра была на команду» — приводит слова хоккеиста телеканал «Матч ТВ».

Cборная России возглавила группу А. Команде Валерия Брагина осталось провести две встречи до начала плей-офф турнира: против Швеции и Белоруссии.