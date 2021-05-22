Чехия потерпела второе поражение подряд на ЧМ

проиграласо счетом 2:5.

У победителей Тимо Майер и Грегори Хофман сделали дубли, Тристан Шерве забросил одну шайбу. Филип Хитил и Иржи Смейкал отличились в составе проигравших.

Чемпионат мира. Группа A Чехия — Швейцария — 2:5 (1:1, 0:2, 1:2) Голы: Хытил — 1 (бол., Коварж, Врана), 14:46 — 1:0. Хофманн — 1 (бол., Амбюль, Симион), 17:09 — 1:1. Майер — 1 (бол., Хишир), 24:12 — 1:2. Шервей — 1 (Праплан, Берчи), 38:19 — 1:3. Майер — 2 (бол., Корви, Курашев), 50:27 — 1:4. Смейкал — 1 (Хытил, Скленичка), 54:59 — 2:4. Хофманн — 2 (бол., Симион, Амбюль), 57:08 — 2:5Вратари: Грубец (Вилл, 40:00, 55:28 — 55:38, 57:08) — ДженониШтраф: 14 — 6Броски: 26 (9+10+7) — 28 (7+9+12)

Для Швейцарии это первая игра в турнире. У чехов это второе поражение. Они занимают 7 место в группе А. Швейцарцы идут на 3 позиции.