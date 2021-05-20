Кузнецов во второй раз перенес коронавирус

Нападающий «Вашингтона»во второй раз в сезоне перенес коронавирус.

14 мая 28-летнего форварда вывели из ковид-протокола лиги, где он находился с 4 мая, сообщает журналистка Саманта Пелл.

В первый раз россиянин сдал положительный тест на COVID-19 в конце января.

«В этот раз все прошло лучше. Я уже находился в этом положении, поэтому был сконцентрирован на быстром восстановлении и возвращении к команде», — сказал Кузнецов.

В текущем сезоне НХЛ Кузнецов провел 42 матча, в которых набрал 29 (9+20) очков.

В серии 1/8 финала Кубка Стэнли «Вашингтон» — «Бостон» счет 1-2, четвертая встреча состоится 22 мая в 1:30 по московскому времени.