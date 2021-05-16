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    Овечкин прокомментировал победу над «Бостоном»

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    Капитан «Вашингтон» Александр Овечкин прокомментировал победу над «Бостоном» (3:2 ОТ) в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ.

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Сейчас все понимают, что надо сделать шаг вперед. Энди сегодня вступил в игру, сделал важные сэйвы и дал нам шанс на победу. Что ж, сегодня все удачно закончилось, так что идем дальше.

    Была силовая игра с большим количеством моментов. Подозреваю, что в таком же ключе серия будет развиваться и дальше», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

    35-летний россиянин принял участие во втором взятии ворот Тууки Раска, состоявшемся по ходу второй двадцатиминутки, записав на свой счет результативную передачу. Это действие позволило ему набрать 132 очка по системе «гол+пас» в матчах Кубка Стэнли, что является третьим результатом за всю историю турнира.

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