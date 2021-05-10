Худобин и Гурьянов не выступят на ЧМ из-за травм

Вратарьи нападающийпропустят чемпионат мира в Латвии.

«Генеральный менеджер "Далласа" Джим Нилл сообщил штабу сборной, что вратарь Антон Худобин и форвард Денис Гурьянов, несмотря на огромное желание сыграть за национальную команду, пропустят чемпионат мира в Латвии по медицинским рекомендациям клуба из Техаса.

У обоих игроков — травмы нижней части тела. Штаб сборной желает хоккеистам здоровья и рассчитывает на них в будущем», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

Ранее стало известно, что вратари «Рейнджерс» Игорь Шестеркин и Александр Георгиев пропустят чемпионат мира по рекомендациям врачей клуба.

Чемпионат мира пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.