Сборная России проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021

В решающем матче россияне уступили канадцам со счетом 3:5 (2:2, 0:2, 1:1).
Авторами заброшенных шайб в составе сборной России стали Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.
У канадцев отличились Коннор Бедард, Шейн Райт, оформивший дубль, Бреннан Отман и Логан Стэнковен.
В середине третьего периода российские хоккеисты сократили отставание в счете до одной шайбы, но перевести игру хотя бы в овертайм так и не смогли. На последней минуте Канада поразила пустые ворота сборной России.
Это был хороший матч! Собрали моменты в короткое видео. #U18Worlds #россиявмоемсердце #CANRUS pic.twitter.com/mV6SkWq8XN— Хоккей России (@russiahockey) May 7, 2021
Сборная России в шестой раз выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира.
Благодаря этой победе Канада обошла Россию по числу золотых медалей (4 против 3) на ЮЧМ. Чаще остальных этот турнир выигрывала сборная США — 10 раз.