Сборная России проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021

Сборнаяпроиграла командев финале юниорского чемпионата мира, который проходил в США.

В решающем матче россияне уступили канадцам со счетом 3:5 (2:2, 0:2, 1:1).

Авторами заброшенных шайб в составе сборной России стали Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

У канадцев отличились Коннор Бедард, Шейн Райт, оформивший дубль, Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

В середине третьего периода российские хоккеисты сократили отставание в счете до одной шайбы, но перевести игру хотя бы в овертайм так и не смогли. На последней минуте Канада поразила пустые ворота сборной России.

Сборная России в шестой раз выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира.

Благодаря этой победе Канада обошла Россию по числу золотых медалей (4 против 3) на ЮЧМ. Чаще остальных этот турнир выигрывала сборная США — 10 раз.