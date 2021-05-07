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    Сборная России проиграла Канаде в финале ЮЧМ-2021

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2021 Сборная России Сборная Канады
    Сборная России проиграла команде Канады в финале юниорского чемпионата мира, который проходил в США.

    Сборная России в шестой раз выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира
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    Сборная России в шестой раз выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира

    В решающем матче россияне уступили канадцам со счетом 3:5 (2:2, 0:2, 1:1).

    Авторами заброшенных шайб в составе сборной России стали Матвей Мичков, Дмитрий Бучельников и Владимир Грудинин.

    У канадцев отличились Коннор Бедард, Шейн Райт, оформивший дубль, Бреннан Отман и Логан Стэнковен.

    В середине третьего периода российские хоккеисты сократили отставание в счете до одной шайбы, но перевести игру хотя бы в овертайм так и не смогли. На последней минуте Канада поразила пустые ворота сборной России.

    Сборная России в шестой раз выиграла серебряные медали юниорского чемпионата мира.

    Благодаря этой победе Канада обошла Россию по числу золотых медалей (4 против 3) на ЮЧМ. Чаще остальных этот турнир выигрывала сборная США — 10 раз.

    ЮЧМ-2021. Финал
    Канада U18 — Россия U18 — 5:3 (2:2, 2:0, 1:1)
    Голы: Мичков — (Лазутин, Полтапов), 5:13 — 0:1. Бедард — (Кулеманс, Стиллман), 15:59 — 1:1. Бучельников — (Мичков, Фигурин), 18:05 — 1:2. Райт — (бол., Зеллвегер), 19:15 — 2:2. Отманн — (дель Мастро), 24:42 — 3:2. Стэнковен — (Кларк, Райт), 36:39 — 4:2. Грудинин — (бол., Мичков), 49:37 — 4:3. Райт — (п.в., Бедард), 59:20 — 5:3Нереализованный буллит: Бедард (К), 14:34 (Вратарь)Вратари: Годро — С.В. Иванов (58:43 — 59:20)Штраф: 10 — 6Броски: 34 (14+10+10) — 34 (10+12+12)

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