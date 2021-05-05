«Авангард»: Предложили Семенову трехлетний контракт, однако Кирилл выбрал мечту

Омскийопубликовал сообщение в связи с подписанием форвардомконтракта новичка с

Кирилл стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». Срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.

«Хоккейный клуб "Авангард" благодарит нападающего Кирилла Семенова за игру и желает успешного продолжения карьеры в НХЛ.

Кирилл — яркий пример для воспитанников нашей академии. Пройдя весь путь от школы через "Омских Ястребов" до команды КХЛ, он установил рекорд КХЛ — провел 291 матч за "Авангард" без перерыва и завоевал Кубок Гагарина.

Всегда отдаваясь игре по максимуму, Кирилл Семенов всегда был одним из лидеров команды и вел коллектив за собой.

Клуб очень хотел продолжить сотрудничество с таким ценным нападающим, предложив трехлетний контракт.

Однако Кирилл выбрал мечту — и "Авангард" вместе с болельщиками желает ему удачи за океаном и новых побед! Пусть омская бригада форвардов приведет "Торонто" к Кубку Стэнли!» — сказано в заявлении.

В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 23 матчах.