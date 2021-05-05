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    «Авангард»: Предложили Семенову трехлетний контракт, однако Кирилл выбрал мечту

    Хоккей Авангард КХЛ Торонто Мэйпл Лифс НХЛ Прогнозы на КХЛ
    Омский «Авангард» опубликовал сообщение в связи с подписанием форвардом Кириллом Семеновым контракта новичка с «Торонто».

    Кириллом Семенов
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    Кириллом Семенов

    Кирилл стал обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе «Авангарда». Срок его соглашения с клубом истек 30 апреля.

    «Хоккейный клуб "Авангард" благодарит нападающего Кирилла Семенова за игру и желает успешного продолжения карьеры в НХЛ.

    Кирилл — яркий пример для воспитанников нашей академии. Пройдя весь путь от школы через "Омских Ястребов" до команды КХЛ, он установил рекорд КХЛ — провел 291 матч за "Авангард" без перерыва и завоевал Кубок Гагарина.

    Всегда отдаваясь игре по максимуму, Кирилл Семенов всегда был одним из лидеров команды и вел коллектив за собой.

    Клуб очень хотел продолжить сотрудничество с таким ценным нападающим, предложив трехлетний контракт.

    Однако Кирилл выбрал мечту — и "Авангард" вместе с болельщиками желает ему удачи за океаном и новых побед! Пусть омская бригада форвардов приведет "Торонто" к Кубку Стэнли!» — сказано в заявлении.

    В минувшем регулярном чемпионате КХЛ Семенов провел 60 игр и набрал 26 (10+16) очков. В плей-офф на его счету 9 (4+5) баллов в 23 матчах.

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