Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ-2021

Фрагмент матча Фото: ФХР
Покер в этом матче оформил Матвей Мичков, по голу забили Данила Юров и Илья Квочко. В составе сборной Германии шайбу забросил Коннор Корте.
Россия вышла на первое место в группе В, Германия находится на пятой строчке.
Юниорский чемпионат мира Группа B
Германия U18 — Россия U18 — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
Голы: Юров — 2 (Свечков), 10:44 — 0:1. Мичков — 3 (Чибриков, Новиков), 20:30 — 0:2. Мичков — 4 (Грудинин, Чибриков), 27:12 — 0:3. Мичков — 5 (бол., Полтапов, Иванцов), 35:29 — 0:4. Квочко — 1 (Чибриков, Фигурин), 45:48 — 0:5. Корте — 1 (Цап, Росми), 54:31 — 1:5. Мичков — 6 (Фигурин), 58:19 — 1:6
Юниорский чемпионат мира — 2021 проходит с 27 апреля по 7 мая. На групповом этапе россиянам осталось сыграть с командой Чехии.