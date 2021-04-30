ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Нагельсманн возглавит «Баварию» с нового сезона«Бавария» Нагельсманна обещает захватывать и пугать
  • 06:55
    • Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ-2021
  • 23:55
    • «МЮ» забил шесть мячей «Роме» в первом полуфинале Лиги Европы
  • 23:56
    • «Арсенал» проиграл «Вильярреалу» Эмери в первом полуфинальном матче ЛЕ
  • 21:55
    • «Барселона» проиграла «Гранаде» на «Камп Ноу»
    Все новости спорта

    Сборная России разгромила Германию на ЮЧМ-2021

    Хоккей Юниорский ЧМ по хоккею-2019 Сборная России Сборная Германии
    Сборная России разгромила Германию на юниорском чемпионате мира-2021 со счетом 6:1 (1:0, 3:0, 2:1).

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    Покер в этом матче оформил Матвей Мичков, по голу забили Данила Юров и Илья Квочко. В составе сборной Германии шайбу забросил Коннор Корте.

    Россия вышла на первое место в группе В, Германия находится на пятой строчке.

    Юниорский чемпионат мира Группа B
    Германия U18 — Россия U18 — 1:6 (0:1, 0:3, 1:2)
    Голы: Юров — 2 (Свечков), 10:44 — 0:1. Мичков — 3 (Чибриков, Новиков), 20:30 — 0:2. Мичков — 4 (Грудинин, Чибриков), 27:12 — 0:3. Мичков — 5 (бол., Полтапов, Иванцов), 35:29 — 0:4. Квочко — 1 (Чибриков, Фигурин), 45:48 — 0:5. Корте — 1 (Цап, Росми), 54:31 — 1:5. Мичков — 6 (Фигурин), 58:19 — 1:6

    Юниорский чемпионат мира — 2021 проходит с 27 апреля по 7 мая. На групповом этапе россиянам осталось сыграть с командой Чехии.

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лестер» третий раз в сезоне обыграет «Саутгемптон»?
  • «Саутгемптон» — «Лестер». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • Избежит ли «Зенит» вылета из Евролиги?
  • «Зенит» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • «Лейпциг» выйдет в финал Кубка Германии?
  • «Вердер» — «Лейпциг». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до €100 новым игрокам ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.59
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Сегодня в 23:15
    •  2.16
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Зенит — Барселона
  • Баскетбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Вердер — Лейпциг
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  4.05
  • Прогноз на матч Марсель — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч ПСЖ — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Краснодар — Сочи
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Челси — Фулхэм
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие