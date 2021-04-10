Брагин: Главное — правильно играть, терпеть, ждать шансы, действовать самоотверженно

Главный тренер СКАподвел итоги пятого матча финала плей-офф Западной Конференции против(3:2 3ОТ, 2-3).

«Это плей-офф, выиграли в третьем овертайме, нанеся хороший бросок.

Ребята терпели, было непросто — сыграли практически два матча. Да, где-то ошибались, но дождались шанса, забили и едем на шестую игру.

Как настроить команду на овертайм? Самое главное — правильно играть, терпеть, ждать шансы, действовать самоотверженно — а момент придет.

Хотели более активно сыграть, но силенки и с нашей, и с той стороны были на исходе. Молодежь после таких игр лучше восстанавливается, но и опытные за счет своего багажа тоже способны неплохо это сделать.

Очень рад за Подколзина. После молодежного чемпионата мира много с ним беседовали, приводили в порядок его психологическое состояние. Продуктивно играет сейчас», — приводит слова тренера сайт СКА.