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    Брагин: Главное — правильно играть, терпеть, ждать шансы, действовать самоотверженно

    Хоккей СКА ЦСКА КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин подвел итоги пятого матча финала плей-офф Западной Конференции против ЦСКА (3:2 3ОТ, 2-3).

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Это плей-офф, выиграли в третьем овертайме, нанеся хороший бросок.

    Ребята терпели, было непросто — сыграли практически два матча. Да, где-то ошибались, но дождались шанса, забили и едем на шестую игру.

    Как настроить команду на овертайм? Самое главное — правильно играть, терпеть, ждать шансы, действовать самоотверженно — а момент придет.

    Хотели более активно сыграть, но силенки и с нашей, и с той стороны были на исходе. Молодежь после таких игр лучше восстанавливается, но и опытные за счет своего багажа тоже способны неплохо это сделать.

    Очень рад за Подколзина. После молодежного чемпионата мира много с ним беседовали, приводили в порядок его психологическое состояние. Продуктивно играет сейчас», — приводит слова тренера сайт СКА.

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