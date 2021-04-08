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    Никитин: СКА в основном превзошел нас в желании

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    Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги четвертого матча серии полуфинала Кубка Гагарина с петербургским СКА (1:3) .

    Игорь Никитин
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    Игорь Никитин

    Для петербуржцев эта победа стала первой над ЦСКА в четырех матчах.

    «СКА в основном превзошел нас в желании. Немножко не то что расслабились, против нас хорошая команда играет, нужна стопроцентная концентрация на каждую игру.

    Концентрации не было полной, поэтому неточность, не вовремя приезжали туда, куда нужно было.

    Секрета никакого нет, всё через работу. В хоккее одна команда играет лучше, другая хуже. СКА играл лучше, поэтому шайба у нас скакала», — сказал Никитин «Матч ТВ».

    ЦСКА лидирует в серии со счетом 3-1. Пятый матч состоится 10 апреля в Москве.

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