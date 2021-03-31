«Адмирал» вернется в КХЛ в сезоне 2021/22

из Владивостока принят в состав участников КХЛ на сезон 2021/22, информирует официальный сайт лиги.

Команда будет допущена к чемпионату при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами.

Клуб из Владивостока должен погасить задолженности за сезон 2017/18 в срок до 31 июля 2021 года.

Советом директоров КХЛ был утвержден список участников чемпионата КХЛ на следующий сезон из 24 клубов. Кроме «Адмирала» в него вошли: «Авангард» (Омск), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Ак Барс» (Казань), «Амур» (Хабаровск), «Барыс» (Нур-Султан, Казахстан), «Витязь» (Московская область), «Динамо» (Минск, Белоруссия), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Рига, Латвия), «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия), «Куньлунь Ред Стар» (Пекин, Китай), «Локомотив» (Ярославль), «Металлург» (Магнитогорск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Салават Юлаев» (Уфа), «Северсталь» (Череповец), «Сибирь» (Новосибирская область), СКА (Санкт-Петербург). «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Нижегородская область), «Трактор» (Челябинск), «Сочи», ЦСКА (Москва).

Напомним, что «Адмирал» пропустил сезон 2020/21 из-за приостановки финансирования.