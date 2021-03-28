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    Вайсфельд: У игроков «Салавата» не было эмоций в серии с «Ак Барсом»

    Хоккей КХЛ Ак Барс Салават Юлаев Прогнозы на КХЛ
    Бывший генеральный менеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд подвел итоги серии второго раунда плей-офф между «Салаватом» и «Ак Барсом» (0-4).

    Леонид Вайсфельд
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    Леонид Вайсфельд

    «Тут два основных компонента. Первый — Уфа проиграла силовую борьбу. Второй — у игроков "Салавата" не было эмоций.

    Такое ощущение, что уфимцы их все выплеснули еще в серии с "Трактором". Уж очень непросто она сложилась.

    Проиграли дома первый матч, вытянули второй в овертайме, далее буллит Гранлунда, который решил судьбу решающей встречи на последней минуте. Были основания понервничать!

    Понятно, что первое звено соперников казанцы полностью закрыли, но в данном случае это не главное. К тому же Метсола сыграл средне», — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».

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