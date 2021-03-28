Вайсфельд: У игроков «Салавата» не было эмоций в серии с «Ак Барсом»

Леонид Вайсфельд Фото: globallookpress.com
«Тут два основных компонента. Первый — Уфа проиграла силовую борьбу. Второй — у игроков "Салавата" не было эмоций.
Такое ощущение, что уфимцы их все выплеснули еще в серии с "Трактором". Уж очень непросто она сложилась.
Проиграли дома первый матч, вытянули второй в овертайме, далее буллит Гранлунда, который решил судьбу решающей встречи на последней минуте. Были основания понервничать!
Понятно, что первое звено соперников казанцы полностью закрыли, но в данном случае это не главное. К тому же Метсола сыграл средне», — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».