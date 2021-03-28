НХЛ. «Каролина» выиграла у «Тампы», «Питтсбург» забросил шесть шайб «Айлендерс»

«Каролина» в третий раз в сезоне выиграла у «Тампы»

«Питтсбург» — «Айлендерс» 6:3

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин, который перед этим выиграл восемь матчей кряду, пропустил четыре шайбы после девяти бросков и был заменен на Семена Варламова.

Сорокин не смог повторить лучшее достижение по продолжительности победной серии для вратарей-новичков в ХХI веке, которое принадлежит Джордану Биннингтону («Сент-Луис», 2018/19) и Каапо Кяхкенену («Миннесота», 2020/21) — по 9 побед.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Айлендерс» — 6:3 (2:0, 3:1, 1:2) Голы: Годро — 1 (Лафферти, Сивиур), 5:48 — 1:0. Родригес — 4 (Маккэн, Сиси), 10:07 — 2:0. Кросби — 14 (бол., Гюнтцель, Летанг), 24:26 — 3:0. Раст — 12 (бол., Кросби, Маккэн), 26:18 — 4:0. Раст — 13 (Летанг, Гюнтцель), 28:21 — 5:0. Барзал — 10, 30:47 — 5:1. Бовилье — 6 (Барзал, Ледди), 45:23 — 5:2. Эберле — 11 (Нельсон, Бэйли), 57:33 — 5:3. Раст — 14 (п.в.), 59:18 — 6:3Вратари: Джерри — Сорокин (Варламов, 26:18, 57:12 — 57:33, 59:00 — 59:18).Штраф: 21 (4+14+3) — 32 (9+13+10)Броски:

«Питтсбург» — «Айлендерс»

«Каролина» — «Тампа-Бэй» 4:3

Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский впервые в сезоне потерпел два поражения подряд. При этом он остается лидером среди вратарей по количеству побед в текущем сезоне — 21.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Тампа-Бэй» — 4:3 (0:2, 3:0, 1:1) Голы: Коулман — 7 (Рутта, Гудроу), 3:12 — 0:1. Марун — 4 (Колтон), 5:41 — 0:2. Пакетт — 4 (Нечас, Пеши), 22:24 — 1:2. Ахо — 15 (Нидеррайтер, Нечас), 23:26 — 2:2. Нечас — 8 (бол., Ахо, Свечников), 35:44 — 3:2. Жозеф — 9 (Марун), 40:22 — 3:3. Нечас — 9 (бол., Хэмилтон, Стаал), 56:07 — 4:3Вратари: Раймер — Василевский (59:11 — 59:58)Штраф: 10 — 14Броски: 40 (12+14+14) — 22 (11+7+4)

«Каролина» — «Тампа-Бэй»

«Торонто» — «Эдмонтон» 4:3 ОТ

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (0:0, 1:3, 2:0, 1:0) Голы: Энгвалль — 3 (Мэттьюс, Марнер), 24:14 — 1:0. Нерс — 11 (Макдэвид, Драйзайтль), 26:47 — 1:1. Драйзайтль — 19 (Макдэвид, Бэрри), 34:05 — 1:2. Бэрри — 5 (Драйзайтль), 38:06 — 1:3. Таварес — 10 (Гальченюк, Нюландер), 52:21 — 2:3. Нюландер — 13 (Холл, Гальченюк), 56:38 — 3:3. Мэттьюс — 22 (Райлли), 60:54 — 4:3Вратари: Кэмпбелл — СмитШтраф: 2 — 4Броски: 31 (10+10+10+1) — 20 (4+10+5+1)

«Торонто» — «Эдмонтон»

«Даллас» — «Флорида» 3:4 ОТ

Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов прервал безголевую серию из семи матчей. Российский хоккеист забросил шестую шайбу в сезоне. Всего в его активе 16 (6+10) очков в 31 игре.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Даллас» — «Флорида» — 3:4 ОТ (2:2, 0:1, 1:0, 0:1) Голы: Верхэге — 13 (Аччиари), 0:24 — 0:1. Гурьянов — 6 (Бенн, Хенли), 8:01 — 1:1. Клингберг — 6 (Линделл, Факса), 9:57 — 2:1. Верхэге — 14 (бол., Аччиари, Типпетт), 17:00 — 2:2. Верхэге — 15 (мен.), 37:40 — 2:3. Л'Эсперанс — 1 (Хенли, Секера), 43:00 — 3:3. Экблад — 11 (Юбердо, Верхэге), 64:50 — 3:4Вратари: Худобин — БобровскийШтраф: 6 — 6Броски: 34 (8+8+12+6) — 28 (9+11+4+4)

«Даллас» — «Флорида»

«Чикаго» — «Нэшвилл» 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Нэшвилл» — 1:3 (0:1, 1:1, 0:1) Голы: Джохансен — 4 (Арвидссон, Толванен), 5:10 — 0:1. Гримальди — 8 (Канин), 32:58 — 0:2. Зутер — 11 (Кейн, Боквист), 37:33 — 1:2. Гранлунд — 8 (Канин), 40:51 — 1:3Вратари: Ланкинен (57:14) — СаросШтраф: 0 — 4Броски: 30 (6+11+13) — 34 (15+15+4)

«Чикаго» — «Нэшвилл»

«Калгари» — «Виннипег» 4:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Калгари» — «Виннипег» — 4:2 (2:0, 0:2, 2:0) Голы: Лейво — 4 (Монахэн), 17:13 — 1:0. Джиордано — 6 (бол., Годро, Линдхольм), 19:14 — 2:0. Эпплтон — 9 (Копп), 20:34 — 2:1. Стэнли — 1 (Коннор, Томпсон), 26:19 — 2:2. Манджапане — 10 (Хэнифин, Танев), 40:49 — 3:2. Беннетт — 4 (Нордстрем, Баклунд), 47:48 — 4:2Вратари: Риттих — Броссуа (56:20)Штраф: 4 — 4Броски: 33 (16+7+10) — 24 (7+9+8)

«Калгари» — «Виннипег»

«Аризона» — «Сан-Хосе» 4:0

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Сан-Хосе» — 4:0 (0:0, 2:0, 2:0) Голы: Келлер — 11, 25:49 — 1:0. Кессел — 12 (бол., Экман-Ларссон, Келлер), 34:16 — 2:0. Кессел — 13 (Дворак, Голигоски), 54:03 — 3:0. Кессел — 14 (п.в., Келлер, Н. Шмальц), 57:28 — 4:0Вратари: Хилл — Дубник (56:40 — 57:28)Штраф: 6 — 29Броски: 27 (9+5+13) — 34 (17+9+8)