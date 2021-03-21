Лямся: Считаю, это была наша лучшая игра в серии с «Ак Барсом»

Главный тренер «Салавата Юлаева»прокомментировал результат третьего матча четвертьфинальной серии Кубка Гагарина против(1:2).

Счет в серии стал 3-0 в пользу казанцев.

«Считаю, это была наша лучшая игра в серии с "Ак Барсом". Сегодня мы здорово сражались и бились.

Немного удивлены тем фактом, что в таком матче у соперника не было ни одного удаления, и нам не удалось проявить свои лучшие качества при игре в большинстве.

Сегодня все решил один гол, а мы пропустили достаточно простые шайбы. Это очень равная серия равных соперников.

"Ак Барс" защищается в двух игроков против Хартикайнена, поэтому у него мало пространства и времени на атаку.

Мы работаем над тем, чтобы найти способы, чтобы исправить ситуацию. Думаю, что уже в третьем периоде парни начали создавать моменты.

На данный момент на льду мы видим хоккей высокого уровня. Все решают маленькие детали.

Я считаю, нам противостоит, наверное, лучшая команда регулярного чемпионата, и мы это знали перед серией. "Ак Барс" — сильная команда, которая прекрасно защищается.

Последние два матча завершались в одну шайбу, и я верю, что мы сможем перевернуть ситуацию в свою пользу.

Наш соперник — одна из самых агрессивных команд лиги. Сегодня мы не играли плохо. Пропустили простые шайбы, не смогли забить, но матч был равный, так что я горжусь, тем как парни действовали.

Мы все еще в игре и я считаю, что парни отдают на льду все свои силы. Разница между нами незначительна, так что мы продолжаем работать», — цитирует Лямся пресс-служба «Салавата Юлаева».