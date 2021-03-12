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    «Магнитка» одолела «Барыс» и вышла в следующий раунд Кубка Гагарина

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    Магнитогорский «Металлург» на своем льду обыграл казахстанский «Барыс» (5:3) в шестой игре первого раунда плей-офф Кубка Гагарина

    «Металлург»
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    «Металлург»

    В составе победителей 3 (1+2) очка набрал Тэйлор Бек, еще по шайбе забросили Семен Кошелев, Деннис Расмуссен и Сергей Мозякин.

    За казахстанский клуб 3 (1+2) очка заработал Линус Виделль, по шайбе забросили Никита Михайлис и Кирилл Панюков.

    КХЛ. Кубок Гагарина. Первый раунд
    Барыс — Металлург Мг — 3:5 (0:0, 2:2, 1:3)
    Голы: 0:1 — 25, Кошелев (Плотников, Дронов), 1:1 — 32, Виделль (Линтуниеми, Михайлис), 1:2 — 36, Расмуссен (Хольм, Бек), 2:2 — 39, Михайлис (Виделль) 2:3 — 45, Мозякин (Бек), 2:4 — 54, Бек (Мозякин), 3:4 — 57, Панюков (Дитц, Виделль), 3:5 — 58, Плотников (Кулемин)

    Счет в серии стал 4-2 в пользу «Металлурга», команда Ильи Воробьева вышла во второй раунд плей-офф, где встретится с «Авангардом».

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