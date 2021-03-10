НХЛ. «Вашингтон» обыграл «Нью-Джерси», «Каролина» продлила серию побед, «Даллас» разгромил «Чикаго»

«Питтсбург» — «Рейнджерс» 4:2

«Питтсбург» добыл третью победу подряд, обыграв дома «Рейнджерс» со счетом 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин сделал одну голевую передачу, как и форвард «синерубашечников» Павел Бучневич.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Рейнджерс» — 4:2 (1:1, 2:0, 1:1) Голы: Джонсон — 1 (Готье, Крайдер), 9:16 — 0:1. Гюнтцель — 8 (Кросби), 18:54 — 1:1. Блюгерс — 4 (мен., Танев, Дюмулин), 22:40 — 2:1. Капанен — 7 (Малкин, Родригес), 39:40 — 3:1. Строум — 9 (бол., Бучневич, Фокс), 43:18 — 3:2. Кросби — 9 (п.в.), 59:27 — 4:2Вратари: Джерри — Кинкейд (57:52 — 59:27)Штраф: 6-2Броски: 27 (16+10+1) — 35 (7+13+15)

«Питтсбург» с 31 баллом идет третьим на Востоке, «Рейнджерс» — шестой (23 очка).

«Питтсбург» — «Рейнджерс»

«Айлендерс» — «Бостон» 2:1 Б

«Айлендерс» по буллитам победили «Бостон» (2:1 Б), выиграв шестой матч подряд. Российский вратарь «островитян» Семен Варламов отразил 32 из 33 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Айлендерс» — «Бостон» — 2:1 Б (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 1:0) Голы: Пастрняк — 11 (бол., Маршан, Грызлик), 19:32 — 0:1. Нельсон — 10 (бол., Пажо, Барзал), 36:18 — 1:1Победный буллит: БовильеВратари: Варламов — ГалакШтраф: 6-6Броски: 27 (8+8+9+2) — 33 (12+12+4+5)

«Айлендерс» с 36 очками занимают первое место в Восточном дивизионе, «Бостон» — четвертый (30 баллов).

«Айлендерс» — «Бостон»

«Филадельфия» — «Баффало» 5:4 Б

«Филадельфия» по буллитам обыграла «Баффало» (5:4 Б). «Сэйбрз» проиграли восьмую встречу подряд. Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов отметился голевой передачей.

«Филадельфия» — «Баффало»

«Филадельфия» находится на пятом месте на Востоке (29 очков), «Баффало» — последний (16 баллов).

«Вашингтон» — «Нью-Джерси» 5:4 ОТ

Гол Дмитрия Орлова и два ассиста Евгения Кузнецова помогли «Вашингтону» в овертайме одолеть «Нью-Джерси» — 5:4 ОТ (1:0, 3:1, 0:3, 1:0).

«Вашингтон» — «Нью-Джерси»

«Вашингтон» с 34 очками разместился на второй строке в Восточном дивизионе, «Нью-Джерси» (19 баллов) — седьмой.

«Каролина» — «Нэшвилл» 3:2 ОТ

«Каролина» продлила серию побед до шести матчей, обыграв «Нэшвилл» со счетом 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0). Андрей Свечников отыграл 20:13, нанес два броска в створ и заработал 2-минутное удаление.

НХЛ Регулярный чемпионат «Каролина» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Беннинг — 1 (Толванен, Боровицки), 21:01 — 0:1. Джохансен — 2 (Фаббро, Форсберг), 33:37 — 0:2. Стаал — 9 (бол., Ахо, Трочек), 34:58 — 1:2. Ахо — 10 (бол., Хэмилтон, Трочек), 37:38 — 2:2. Стаал — 10 (Слэвин), 64:25 — 3:2Вратари: Неделькович — РиннеШтраф: 10-12Броски: 35 (15+11+8+1) — 23 (7+13+2+1)

«Каролина» идет на втором месте в Центральном дивизионе, «Нэшвилл» — шестой.

«Каролина» — «Нэшвилл»

«Коламбус» — «Флорида» 2:4

«Коламбус» дома проиграл «Флориде» со счетом 2:4 (0:1, 1:2, 1:1). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 40 из 42 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Флорида» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1) Голы: Ламмикко — 3 (Уигар), 4:59 — 0:1. Хернквист — 10 (бол., Экблад, Юбердо), 22:45 — 0:2. Дель Зотто — 2 (Робинсон, Тексье), 25:45 — 1:2. Типпетт — 2 (бол., Форслинг, Веннберг), 38:12 — 1:3. Бьоркстранд — 8 (Веренски), 51:38 — 2:3. Верхэге — 9 (п.в., Уигар), 59:37 — 2:4Вратари: Корписало (57:36 — 59:37) — БобровскийШтраф: 8-6Броски: 40 (16+9+15) — 33 (15+14+4)

«Коламбус» находится на пятом месте в Центральном дивизионе (25 баллов), «Флорида» — третья (36 очков).

«Коламбус» — «Флорида»

«Торонто» — «Виннипег» 3:4

«Торонто» потерпел третье поражение подряд, уступив дома «Виннипегу» со счетом 3:4 (2:1, 0:2, 1:1). Российский нападающий «Мэйпл Ливз» Илья Михеев результативными действиями не отметился.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Виннипег» — 3:4 (2:1, 0:2, 1:1) Голы: Хаймэн — 8 (Броди), 8:16 — 1:0. Копп — 5 (бол., Пионк, Элерс), 12:20 — 1:1. Мэттьюс — 19 (бол., Райлли, Марнер), 17:44 — 2:1. Моррисси — 1 (Пионк, Шайфли), 32:45 — 2:2. Коннор — 12 (Элерс, Лаури), 37:42 — 2:3. Эпплтон — 7 (Копп, Пионк), 47:53 — 2:4. Мэттьюс — 20 (Таварес, Нюландер), 58:06 — 3:4Вратари: Андерсен (56:11 — 58:06) — ХеллибакШтраф: 4-4Броски: 39 (8+18+13) — 23 (6+11+6)

«Торонто» возглавляет Северный дивизион (38 очков), «Виннипег» идет на втором месте (33 балла).

«Торонто» — «Виннипег»

«Детройт» — «Тампа-Бэй» 3:4 ОТ

«Тампа» вырвала победу в овертайме у «Детройта» (4:3 ОТ). Андрей Василевский сделал 20 сэйвов, у Михаила Сергачева и Владислава Наместникова по ассисту.

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Тампа-Бэй» — 3:4 ОТ (1:2, 2:0, 0:1, 0:1) Голы: Эрне — 3 (бол., Задина, Гронек), 3:04 — 1:0. Пойнт — 8 (бол., Палат, Хедман), 12:29 — 1:1. Джонсон — 5 (Коулман, Чернак), 13:04 — 1:2. Немет — 2 (Ганье, Наместников), 26:58 — 2:2. Ларкин — 5 (Фаббри, Гронек), 29:04 — 3:2. Чернак — 1 (Марун), 49:40 — 3:3. Коулман — 5 (Джонсон, Сергачев), 62:17 — 3:4Вратари: Грайсс — ВасилевскийШтраф: 11-11Броски: 23 (6+12+4+1) — 28 (13+6+8+1)

«Детройт» замыкает турнирную таблицу Центрального дивизиона, «Тампа-Бэй» ее возглавляет.

«Детройт» — «Тампа-Бэй»

«Даллас» — «Чикаго» 6:1

«Даллас» разгромил «Чикаго» со счетом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0). Джейсон Робертсон оформил ассистентский покер (0+4). Для форварда «ястребов» Патрика Кейна эта игра стала 1000-й в НХЛ за карьеру.

НХЛ Регулярный чемпионат «Даллас» — «Чикаго» — 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) Голы: Кивиранта — 3 (Хинтц, Робертсон), 1:40 — 1:0. Олексяк — 3 (Бенн, Гурьянов), 15:10 — 2:0. Янмарк — 9 (Карлссон, де Хаан), 21:43 — 2:1. Клингберг — 4 (бол., Делландреа, Факса), 27:25 — 3:1. Павелски — 13 (Робертсон), 29:55 — 4:1. Линделл — 3 (Робертсон, Кивиранта), 31:25 — 5:1. Хинтц — 6 (Робертсон), 46:46 — 6:1Вратари: Худобин — СуббанШтраф: 9-11Броски: 37 (13+17+7) — 22 (6+11+5)

«Даллас» идет на седьмом месте в Центральном дивизионе, «Чикаго» — четвертый.