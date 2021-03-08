Брагин: При счете 1:1 игра шла до гола, моменты были у обеих команд

Валерий Брагин Фото: globallookpress.com
«Получился такой же упорный матч, как предыдущие. Противник забил на один гол больше, поэтому и выиграл.
Хотел бы поздравить всех женщин с 8 марта. Сегодня не получилось порадовать наших болельщиц, постараемся в следующей игре.
Какой момент в игре стал переломным? Я бы не сказал, что такие были. При счете 1:1 игра шла до гола, моменты были у обеих команд. Они забили, мы нет», — цитирует тренера сайт СКА.
Счет в серии стал 1-3 в пользу СКА. Четвертый матч между командами состоится 10 марта в столице Белоруссии.