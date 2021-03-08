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    Брагин: При счете 1:1 игра шла до гола, моменты были у обеих команд

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    Главный тренер СКА Валерий Брагин оценил игру команды в четвертом матче первого раунда плей-офф против минского «Динамо» (1:2).

    Валерий Брагин
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    Валерий Брагин

    «Получился такой же упорный матч, как предыдущие. Противник забил на один гол больше, поэтому и выиграл.

    Хотел бы поздравить всех женщин с 8 марта. Сегодня не получилось порадовать наших болельщиц, постараемся в следующей игре.

    Какой момент в игре стал переломным? Я бы не сказал, что такие были. При счете 1:1 игра шла до гола, моменты были у обеих команд. Они забили, мы нет», — цитирует тренера сайт СКА.

    Счет в серии стал 1-3 в пользу СКА. Четвертый матч между командами состоится 10 марта в столице Белоруссии.

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