Тарасенко: У меня было время все переосмыслить в этой жизни

Нападающий «Сент-Луиса»после матча с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) поделился эмоциями от возвращения на лед.

Тарасенко пропустил начало сезона из-за восстановления после третьей операции на плече.

«Было приятно вернуться на лед. Сегодня мы хотели победить. Всегда плохо, когда ты возвращаешься после долгого отсутствия и проигрываешь. У меня было время все переосмыслить в этой жизни. И я понял, что это большая привилегия находиться в раздевалке вместе с командой и иметь возможность выйти на лед.

Я скучал по всему этому, поэтому было приятно снова быть там с ребятами, почувствовать атмосферу, почувствовать игру. Сегодня довольно захватывающий и запоминающийся день для меня. Единственная плохая вещь — это то, что мы не выиграли.

Ребята постоянно меня поддерживали на протяжении всего периода восстановления, я никогда не чувствовал себя в одиночестве. Последние недели я ездил вместе с ними в турне и катался вместе с ними. И это было очень важно для меня. Как и поддержка моей семьи.

Не знаю, что бы я без них делал. Это был очень тяжелый год для меня, умер дедушка, и в целом была сложная полоса. Но моя семья всегда была со мной и поддерживала меня, и они сделали все возможное, чтобы мое восстановление проходило с хорошими эмоциями», — приводит слова Тарасенко официальный сайт НХЛ.