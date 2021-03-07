«Локомотив» одержал третью победу в серии с «Йокеритом»

Ярославскийодержал победу над финским(3:2 ОТ) в овертайме третьего матча серии четвертьфинала Западной конференции КХЛ.

В составе победителей отличились Михаил Беляев и Теему Пулккинен, оформивший дубль.

За «Йокерит» голы на свой счет записали Сами Леписте и Никлас Йенсен.

КХЛ. Плей-офф. Западная конференция. 1/4 финала «Йокерит» (Хельсинки) — «Локомотив» (Ярославль) — 2:3 ОТ (0:2, 1:0, 1:0, 0:1) Голы: Беляев — 1 (Алексеев), 5:12 — 0:1. Пулккинен — 2 (бол., Петерссон), 19:07 — 0:2. Леписто — 1 (Шредер, Пакаринен), 30:24 — 1:2. Йенсен — 1 (Йоэнсуу, О`Нилл), 56:31 — 2:2. Пулккинен — 3 (Каюмов), 76:32 — 2:3Вратари: Линдбек — ПаскуалеБроски: 38 (4+19+7+8) — 45 (18+4+9+14)Штраф: 20 — 8

«Локо» повел в серии со счетом 3-0. Следующая игра пройдет 9 марта. Напомним, что все матчи серии проходят в Ярославле.