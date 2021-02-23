ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоан ЛапортаПрезидентские выборы в «Барселоне». Кандидаты поделились планами
  • 20:18
    • УЕФА начал расследование по поводу оскорблений в адрес Ибрагимовича
  • 19:28
    • ЦСКА «всухую» обыграл «Северсталь» в Череповце
  • 18:13
    • УЕФА отменил из-за корнавируса юношеские Евро-2021
  • 16:05
    • «Севилья» намерена приобрести нападающего «Зенита»
  • 15:38
    • Устюгов может полностью пропустить ЧМ
    Все новости спорта

    «Спартак» дома разгромил «Сочи»

    Хоккей КХЛ Спартак Сочи Прогнозы на КХЛ
    Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Сочи» со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    В составе победителей дубли оформили Сергей Широков (голы на 17-й 49-й минутах) и Йори Лехтеря (на 26-й и 43), еще по разу отличились Артем Федоров (26-я) и Мартин Бакош (56-я).

    Автором единственного гола сочинцев стал на 50-й минуте Игорь Руденков.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    Голы: Широков — 21 (Вишневский), 16:22 — 1:0. Лехтеря — 8 (бол., Широков, Бакош), 25:06 — 2:0. Федоров — 11 (бол., Рылов, Талалуев), 34:06 — 3:0. Лехтеря — 9 (Никишин, Широков), 42:56 — 4:0. Широков — 22 (Лехтеря, Радил), 48:40 — 5:0. Руденков — 15 (Валенцов, Мироманов), 49:41 — 5:1. Бакош — 14 (Рылов, Чернов), 55:33 — 6:1Вратари: Гудачек — КульбаковБроски: 30 (12+11+7) — 10 (6+3+1)Штраф: 0 — 10

    «Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, одержав третью победу подряд и набрав 62 очка в 58 матчах. «Сочи» идет на предпоследнем 10-м месте, имея 37 очков после 58 игр.

    Если сегодня, 23 февраля, «Витязь» в основное время проиграет «Йокериту», то «Спартак» выйдет в плей-офф КХЛ..Stat1Match «Спартак» (Москва) — «Сочи» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)

    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сделала ли «Бавария» работу над ошибками?
  • «Лацио» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • Матч «Атлетико» — «Челси» будет скудным на голы
  • «Атлетико» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.50
    •
  • Очередной матч «Вашингтона» и «Питтсбурга» порадует голами?
  • «Вашингтон» — «Питтсбург». Прогноз и ставки
  • 1.66
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €100 к первой ставке ИгратьБонус до $25 для первой ставки ИгратьБонус до €100 после регистрации ИгратьБонус до $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.20
  • Экспресс дня 23 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Лацио — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.50
  • Прогноз на матч Атлетико — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Вашингтон — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Лидс — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Бирмингем — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал Мадрид
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Аталанта — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Боруссия М — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЕвротурМЧМ-2021ЧМ-2021
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие