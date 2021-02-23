«Спартак» дома разгромил «Сочи»

Московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ разгромил «Сочи» со счетом 6:1 (1:0, 2:0, 3:1).

В составе победителей дубли оформили Сергей Широков (голы на 17-й 49-й минутах) и Йори Лехтеря (на 26-й и 43), еще по разу отличились Артем Федоров (26-я) и Мартин Бакош (56-я).

Автором единственного гола сочинцев стал на 50-й минуте Игорь Руденков.

КХЛ. Регулярный чемпионат Голы: Широков — 21 (Вишневский), 16:22 — 1:0. Лехтеря — 8 (бол., Широков, Бакош), 25:06 — 2:0. Федоров — 11 (бол., Рылов, Талалуев), 34:06 — 3:0. Лехтеря — 9 (Никишин, Широков), 42:56 — 4:0. Широков — 22 (Лехтеря, Радил), 48:40 — 5:0. Руденков — 15 (Валенцов, Мироманов), 49:41 — 5:1. Бакош — 14 (Рылов, Чернов), 55:33 — 6:1Вратари: Гудачек — КульбаковБроски: 30 (12+11+7) — 10 (6+3+1)Штраф: 0 — 10

«Спартак» занимает восьмое место в Западной конференции, одержав третью победу подряд и набрав 62 очка в 58 матчах. «Сочи» идет на предпоследнем 10-м месте, имея 37 очков после 58 игр.

Если сегодня, 23 февраля, «Витязь» в основное время проиграет «Йокериту», то «Спартак» выйдет в плей-офф КХЛ..Stat1Match «Спартак» (Москва) — «Сочи» — 6:1 (1:0, 2:0, 3:1)