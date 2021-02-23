«Ак Барс» — «Барыс»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

«Ак Барс» — «Барыс» Фото: ХК «Ак Барс»
У победителей шайбы забросили Виктор Тихонов (35 минута), Дмитрий Юдин (51), Кирилл Петров (53) и Артем Галимов (61).
В составе проигравшей команды отличились Кертис Валк (20), Даррен Диц (31) и Фил Вароне (52).
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Ак Барс» (Казань) — «Барыс» (Нур-Султан) — 4:3 ОТ (0:1, 1:1, 2:1, 1:0)
Голы: Валк — 9 (бол., Дитц, Карлссон), 19:23 — 0:1. Дитц — 15 (Вароун, Фрэттин), 31:02 — 0:2. Тихонов — 11 (Доус, Яруллин), 34:03 — 1:2. Юдин — 5 (Петров, Рукавишников), 50:41 — 2:2. Вароун — 9 (Виделль), 51:32 — 2:3. Петров — 14 (Кормье), 52:35 — 3:3. Галимов — 6 (Воронков, Викстранд), 60:53 — 4:3Вратари: Билялов — КарлссонШтраф: 10 — 10Броски: 40 (14+11+13+2) — 22 (6+13+2+1)
В турнирной таблице Восточной конференции «Ак Барс» занимает первое место (89 очков), а «Барыс» — седьмое (67 очков).