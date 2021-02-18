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    «Нефтехимик» в овертайме обыграл «Амур»

    Хоккей КХЛ Амур Нефтехимик Прогнозы на КХЛ
    В рамках регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» на выезде обыграл «Амур» со счетом 2:1 ОТ.

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    Хозяев вперед вывел Павел Турбин. На это гости ответили голами Рафаэля Бикмуллина и Марата Хайруллина.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:2 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 0:1)
    Голы: Турбин — 3 (бол., Голубев, Полунин), 36:51 — 1:0. Бикмуллин — 9 (Галузин, Шафигуллин), 55:53 — 1:1. Хайруллин — 14, 63:41 — 1:2Вратари: Лангхамер — ИванниковШтраф: 2 — 12Броски: 30 (7+12+6+5) — 27 (7+6+12+2)

    Обе команды являются соседями в Восточной конференции. «Нефтехимик» 11-й с 35 очками, «Амур» 10-й с 48 очками.

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