Россия обыграла Швецию в матче Евротура

в матче второго тура шведского этапа Евротура в серии буллитов обыграла— 1:2 ПБ.

В составе россиян в основное время отличился Данила Моисеев. Заброшенная шайба шведов на счету Эмиля Петерсона.

Счет не изменился в овертайме, а в серии буллитов точнее были россияне. Решающий бросок исполнил Владимир Бутузов.

Хоккей. Еврохоккейтур. Шведские игры Швеция — Россия — 1:2 Б (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1) Голы: Петтерссон — 2 (Хольмберг, Викстен), 26:10 — 1:0. Моисеев — 1 (Чибриков, Шмелев), 36:42 — 1:1Победный буллит: БутузовБроски: 30 (10+14+3+3) — 20 (1+12+6+1)Штраф: 16 — 8

Команда Игоря Ларионова идет на первом месте в таблице, набрав 5 очков, а шведы занимают вторую строчку с 3 очками.

В заключительном матче этапа 14 февраля россияне сыграют с Чехией, а Швеция в тот же день встретится с Финляндией.