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    Хоккеисты олимпийской сборной России переиграли вторую команду Казахстана

    Россия — Казахстан: счет матча 3:2, обзор голов

    Хоккей Сборная России Сборная Казахстана
    Олимпийская сборная России по хоккею в овертайме одержала победу над второй командой Казахстана в рамках турнира Kazakhstan Hockey Open.

    Хоккеисты олимпийской сборной России
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    Хоккеисты олимпийской сборной России

    Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).

    У россиян отличились Игорь Руденков (15 минута), Никита Шашков (44) и Василий Глотов (62).

    Kazakhstan Hockey Open 2021
    Россия (олимпийская) — Казахстан-2 — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
    Голы: Руденков — 1 (Брынцев, Гуслистов), 14:18 — 1:0. Муратов — 1 (Петухов, Шестаков), 36:10 — 1:1. Шашков — 1 (мен., Семенов, Хайруллин), 43:54 — 2:1. Данияр — 1 (бол., Бельгибаев), 56:39 — 2:2. Глотов — 1 (Бикмуллин, Ил. Морозов), 61:55 — 3:2Вратари: Аликин — Крамарь

    Олимпийская сборная России заняла второе место на турнире Kazakhstan Hockey Open, победив команду Белоруссии (4:2) и уступив основной команде Казахстана (1:2).

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