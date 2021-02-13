Россия — Казахстан: счет матча 3:2, обзор голов

Хоккеисты олимпийской сборной России Фото: ФХР
Встреча, которая прошла в Нур-Султане, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).
У россиян отличились Игорь Руденков (15 минута), Никита Шашков (44) и Василий Глотов (62).
Kazakhstan Hockey Open 2021
Россия (олимпийская) — Казахстан-2 — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)
Голы: Руденков — 1 (Брынцев, Гуслистов), 14:18 — 1:0. Муратов — 1 (Петухов, Шестаков), 36:10 — 1:1. Шашков — 1 (мен., Семенов, Хайруллин), 43:54 — 2:1. Данияр — 1 (бол., Бельгибаев), 56:39 — 2:2. Глотов — 1 (Бикмуллин, Ил. Морозов), 61:55 — 3:2Вратари: Аликин — Крамарь
Олимпийская сборная России заняла второе место на турнире Kazakhstan Hockey Open, победив команду Белоруссии (4:2) и уступив основной команде Казахстана (1:2).