НХЛ. «Айлендерс» «всухую» обыграли «Рейнджерс», «Тампа» разгромила «Нэшвилл»

«Оттава» — «Эдмонтон» 1:3

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Оттаву» со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). За «нефтяников» голы забили Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Джош Арчибальд. Единственный гол в составе проигравших забил Евгений Дадонов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Оттава» — «Эдмонтон» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Дадонов — 2, 25:33 — 1:0. Драйзайтль — 8 (Кахун), 35:11 — 1:1. Эннис — 1 (Лагессон, Драйзайтль), 46:09 — 1:2. Арчибальд — 3 (п.в., Макдэвид), 58:50 — 1:3Вратари: Мюррей (57:39 — 58:13, 58:22 — 58:50, 59:13) — СмитШтраф: 18-14Броски: 28 (10+9+9) — 35 (8+17+10)

«Эдмонтон» с 14 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 5 очками — на седьмой строчке.

«Оттава» — «Эдмонтон»

«Рейнджерс» — «Айлендерс» 0:2

«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Забитыми голами отметились Кэйси Сизикас и Мэтт Мартин. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил все 30 бросков, оформив третий «сухарь» в нынешнем сезоне.

НХЛ Регулярный чемпионат «Рейнджерс» — «Айлендерс» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2) Голы: Сизикас — 2 (Мартин, Пелеч), 51:15 — 0:1. Мартин — 1 (Клаттербак, Барзал), 53:20 — 0:2Вратари: Шестеркин (58:50) — ВарламовШтраф: 2-6Броски: 30 (9+10+11) — 30 (7+14+9)

«Айлендерс» с 12 очками занимают четвертое место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 10 очками — на восьмой строчке.

«Рейнджерс» — «Айлендерс»

«Торонто» — «Ванкувер» 3:1

«Ванкувер» потерпел пятое поражение подряд, уступив на выезде «Торонто» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). В составе хозяев отличились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут с передачи Ильи Михеева. Гости ответили точным броском Элиаса Петтерссона.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Ванкувер» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Райлли — 2, 6:38 — 1:0. Петтерссон — 5 (бол., Хьюз, Бозер), 29:59 — 1:1. Мэттьюс — 11 (Марнер, Сандин), 49:22 — 2:1. Керфут — 2 (Михеев), 49:33 — 3:1Вратари: Андерсен — Холтби (57:15)Штраф: 8-4Броски: 19 (4+3+12) — 32 (13+14+5)

«Торонто» с 21 очком занимает первое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 12 очками — на пятой строчке.

«Торонто» — «Ванкувер»

«Коламбус» — «Каролина» 3:2

«Коламбус» дома обыграл «Каролину» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе «Блю Джэкетс» отличились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рославик, которому ассистировал Владислав Гавриков. У гостей отличились Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн.

НХЛ Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Каролина» — 3:2 (1:0, 1:2, 1:0) Голы: Харрингтон — 1 (Стенлунд, Тексье), 18:24 — 1:0. Нидеррайтер — 5, 26:19 — 1:1. Аткинсон — 3 (мен., буллит), 30:38 — 2:1. Макгинн — 4 (Фегеле, Мартинук), 32:46 — 2:2. Рословик — 2 (Гавриков, Джонс), 55:24 — 3:2Вратари: Корписало — Неделькович (58:15)Штраф: 2-2Броски: 22 (4+8+10) — 24 (8+9+7)

«Коламбус» с 15 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 14 очками — на четвертой строчке.

«Коламбус» — «Каролина»

«Сент-Луис» — «Аризона» 3:4 Б

«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Аризоне» по буллитам — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1). Решающий бросок в послематчевой серии реализовал Кристиан Дворак.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Аризона» — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: О`Райлли — 4 (бол., Перрон, Фольк), 13:29 — 1:0. Гарлэнд — 5 (Келлер, Шмолц ), 21:48 — 1:1. Перрон — 5 (Барбашев, О`Райлли), 28:11 — 2:1. Дворак — 7 (бол., Шмолц , Чикран), 31:36 — 2:2. О`Райлли — 5 (Макичерн), 43:44 — 3:2. Келлер — 4 (бол., Дворак, Чикран), 59:59 — 3:3Победный буллит: ДворакВратари: Биннингтон — Кюмпер (58:31 — 59:59)Штраф: 15-15Броски: 43 (11+17+11+4) — 26 (10+9+5+2)

«Аризона» с 13 очками расположилась на четвертом месте в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 16 очками — на первой строчке.

«Сент-Луис» — «Аризона»

«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 1:4

«Тампа-Бэй» на выезде разгромила «Нэшвилл» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Дублем в составе «молний» отличился канадский нападающий Энтони Чирелли, у российского защитника Михаила Сергачева результативная передача.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) Голы: Чирелли — 3 (Киллорн, Чернак), 9:07 — 0:1. Чирелли — 4 (бол., Сергачев, Марун), 33:02 — 0:2. Фаббро — 1 (бол., Дюшен), 51:08 — 1:2. Коулман — 3 (п.в.), 58:22 — 1:3. Стэмкос — 5 (п.в., Пойнт), 59:58 — 1:4Вратари: Ринне (57:55 — 58:22, 58:31 — 59:58) — МакэлхинниШтраф: 13-15Броски: 24 (6+6+12) — 35 (17+10+8)

«Тампа» вышла на первое место в Центральной дивизионе с 17 очками, «Нэшвилл» находится на седьмом месте с 10 очками.