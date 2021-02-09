НХЛ. «Айлендерс» «всухую» обыграли «Рейнджерс», «Тампа» разгромила «Нэшвилл»

«Оттава» — «Эдмонтон» 1:3
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Оттаву» со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0). За «нефтяников» голы забили Леон Драйзайтль, Тайлер Эннис и Джош Арчибальд. Единственный гол в составе проигравших забил Евгений Дадонов.
«Эдмонтон» с 14 очками занимает четвертое место в Северном дивизионе, «Оттава» с 5 очками — на седьмой строчке.
«Рейнджерс» — «Айлендерс» 0:2
«Айлендерс» обыграли «Рейнджерс» со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Забитыми голами отметились Кэйси Сизикас и Мэтт Мартин. Голкипер «островитян» Семен Варламов отразил все 30 бросков, оформив третий «сухарь» в нынешнем сезоне.
«Айлендерс» с 12 очками занимают четвертое место в Восточном дивизионе, «Рейнджерс» с 10 очками — на восьмой строчке.
«Торонто» — «Ванкувер» 3:1
«Ванкувер» потерпел пятое поражение подряд, уступив на выезде «Торонто» со счетом 1:3 (0:1, 1:0, 0:2). В составе хозяев отличились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут с передачи Ильи Михеева. Гости ответили точным броском Элиаса Петтерссона.
«Торонто» с 21 очком занимает первое место в Северном дивизионе, «Ванкувер» с 12 очками — на пятой строчке.
«Коламбус» — «Каролина» 3:2
«Коламбус» дома обыграл «Каролину» со счетом 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). В составе «Блю Джэкетс» отличились Скотт Харрингтон, Кэм Аткинсон и Джек Рославик, которому ассистировал Владислав Гавриков. У гостей отличились Нино Нидеррайтер и Брок Макгинн.
«Коламбус» с 15 очками занимает второе место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 14 очками — на четвертой строчке.
«Сент-Луис» — «Аризона» 3:4 Б
«Сент-Луис» на своем льду проиграл «Аризоне» по буллитам — 3:4 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 0:1). Решающий бросок в послематчевой серии реализовал Кристиан Дворак.
«Аризона» с 13 очками расположилась на четвертом месте в Западном дивизионе, «Сент-Луис» с 16 очками — на первой строчке.
«Нэшвилл» — «Тампа-Бэй» 1:4
«Тампа-Бэй» на выезде разгромила «Нэшвилл» со счетом 4:1 (1:0, 1:0, 2:1). Дублем в составе «молний» отличился канадский нападающий Энтони Чирелли, у российского защитника Михаила Сергачева результативная передача.
«Тампа» вышла на первое место в Центральной дивизионе с 17 очками, «Нэшвилл» находится на седьмом месте с 10 очками.