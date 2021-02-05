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    «Спартак» уступил «Северстали» и покинул зону плей-офф

    Хоккей КХЛ Северсталь Спартак Прогнозы на КХЛ
    Череповецкая «Северсталь» одержала домашнюю победу над «Спартаком» (5:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Спартак»
    «Спартак»

    В составе победителей шайбы забросили Егор Морозов (16-я минута), Даниил Вовченко (29), Александр Петунин (33, 56) и Владислав Кодола (60).

    За красно-белых отличились Яков Рылов (42) и Лукаш Радил (48).

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Северсталь» (Череповец) — «Спартак» (Москва) — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
    Голы: Морозов — 10 (Абдул, Берглунд), 15:44 — 1:0. Вовченко — 15 (бол., Кодола, Гераськин), 28:36 — 2:0. Петунин — 17 (бол., Адамчук, Кодола), 32:52 — 3:0. Рылов — 3 (бол., Вишневский, Никонцев), 41:29 — 3:1. Радил — 19 (Широков), 47:31 — 3:2. Петунин — 18 (Вихарев, Кодола), 55:44 — 4:2. Кодола — 8 (п.в., Петунин, Вовченко), 59:37 — 5:2Вратари: Подъяпольский — Трушков (Хомченко, 32:52, 59:19 — 59:37)Броски: 28 (8+11+9) — 30 (15+4+11)Штраф: 6 — 8

    «Северсталь» набрала 60 очков и расположилась на шестой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак», имея в активе 54 очка, опустился на девятое место.

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