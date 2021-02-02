Матч между «Айлендерс» и «Баффало» перенесен

Матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз», намеченный на вторник, 2 февраля, был отложен из-за коронавируса.

Встреча, которая должна была состояться в Нью-Йорке, перенесена согласно COVID-протоколу НХЛ.

«В понедельник, 1 февраля, "Сэйбрз" тренировались в Баффало и должны были отправиться на Лонг-Айленд во вторник, изменив свои планы из-за погодных условий.

Чтобы необходимые протоколы по COVID-19 могли быть выполнены надлежащим образом, лига приняла решение перенести игру на более поздний срок», — говорится на официальном сайте НХЛ.

В понедельник НХЛ объявила, что игры «Нью-Джерси» отложены как минимум до 6 февраля после того, как еще четыре игрока были помещены в список COVID-19.