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    Матч между «Айлендерс» и «Баффало» перенесен

    Хоккей НХЛ Нью-Йорк Айлендерс Баффало СэйбрзКоронавирус в спорте Прогнозы на НХЛ
    Матч между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз», намеченный на вторник, 2 февраля, был отложен из-за коронавируса.

    «Баффало»
    «Баффало»

    Встреча, которая должна была состояться в Нью-Йорке, перенесена согласно COVID-протоколу НХЛ.

    «В понедельник, 1 февраля, "Сэйбрз" тренировались в Баффало и должны были отправиться на Лонг-Айленд во вторник, изменив свои планы из-за погодных условий.

    Чтобы необходимые протоколы по COVID-19 могли быть выполнены надлежащим образом, лига приняла решение перенести игру на более поздний срок», — говорится на официальном сайте НХЛ.

    В понедельник НХЛ объявила, что игры «Нью-Джерси» отложены как минимум до 6 февраля после того, как еще четыре игрока были помещены в список COVID-19.

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