Брагин: Во втором периоде потеряли концентрацию, но всё подчистил вратарь

Главный тренер СКАпосле победы в гостях над(5:0) отметил, что команда не потеряет мотивацию после того, как обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.

«Хорошее начало, провели сильный первый период, могли забивать ещё.

Во втором сбавили, потеряли концентрацию, но всё подчистил вратарь. В третьем забили и довели матч до победы.

У нас всегда настрой позитивный и максимальный. Вероятно, будет какая-то ротация. Чем выше заберёмся в таблице, тем будет лучше», — приводит слова тренера пресс-служба «Спартака».

Команда Брагина довела победную серию в КХЛ до четырех матчей и продолжает быть вице-лидером турнирной таблицы Западной конференции.

Победа над красно-белыми гарантировала СКА участие в плей-офф.