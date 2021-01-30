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    Брагин: Во втором периоде потеряли концентрацию, но всё подчистил вратарь

    Хоккей СКА Спартак КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Главный тренер СКА Валерий Брагин после победы в гостях над «Спартаком» (5:0) отметил, что команда не потеряет мотивацию после того, как обеспечила себе место в плей-офф КХЛ.

    Валерий Брагин
    Валерий Брагин

    «Хорошее начало, провели сильный первый период, могли забивать ещё.

    Во втором сбавили, потеряли концентрацию, но всё подчистил вратарь. В третьем забили и довели матч до победы.

    У нас всегда настрой позитивный и максимальный. Вероятно, будет какая-то ротация. Чем выше заберёмся в таблице, тем будет лучше», — приводит слова тренера пресс-служба «Спартака».

    Команда Брагина довела победную серию в КХЛ до четырех матчей и продолжает быть вице-лидером турнирной таблицы Западной конференции.

    Победа над красно-белыми гарантировала СКА участие в плей-офф.

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