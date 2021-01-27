В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» в овертайме обыграл «Питтсбург» со счетом 3:2.

Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин принял участие во второй голевой комбинации, сделав результативную передачу.

Благодаря этому результативному действию Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, повторив результат знаменитого чеха Яромира Ягра. В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1079 баллов.

Клубный рекорд по количеству очков в матчах регулярного чемпионата принадлежит канадцу Марио Лемье (1723), второе место занимает действующий капитан команды Сидни Кросби (1270).