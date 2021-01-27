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    Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам

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    В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Бостон» в овертайме обыграл «Питтсбург» со счетом 3:2.

    Евгений Малкин
    Евгений Малкин

    Российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин принял участие во второй голевой комбинации, сделав результативную передачу.

    Благодаря этому результативному действию Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по очкам, повторив результат знаменитого чеха Яромира Ягра. В активе воспитанника магнитогорского хоккея стало 1079 баллов.

    Клубный рекорд по количеству очков в матчах регулярного чемпионата принадлежит канадцу Марио Лемье (1723), второе место занимает действующий капитан команды Сидни Кросби (1270).

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